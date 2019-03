French News: Équipe Special Olympics adoptée aux Jeux Mondiaux 2019

Source: DOSBLa délégation allemande de 229 personnes participant aux Jeux mondiaux Special Olympics d’Abou Dhabi a été officiellement adoptée à l’aéroport de Francfort, au cours de laquelle 163 athlètes, athlètes et partenaires unifiés sont conviés aux Jeux mondiaux des personnes ayant une déficience intellectuelle. Un peu avant leur départ à la porte Z50, Alfons Hörmann, président de la Confédération allemande du sport olympique, Thomas Gindra, vice-président de Sport Special Olympics Germany, et Tilman Reinshagen, responsable des opérations au sol de Lufthansa Hub FRA, souhaitaient aux athlètes et le succès des athlètes. Le ministre fédéral de l’Intérieur, Horst Seehofer, a transmis ses salutations à la délégation par vidéo: Frank Busemann, ambassadeur à la SOD Sports, animait et dirigeait les athlètes vers les athlètes pour un événement de cette envergure, aux côtés du professionnel du football de l’Eintracht, Sebastian Rode, et de la dirigeante olympique du volleyball de plage et membre de la délégation comme les Jeux mondiaux. “Nous souhaitons aux athlètes un temps riche en événements et joyeux et beaucoup de succès aux Jeux mondiaux. Nous garderons tous les doigts croisés ici “, a déclaré le président du DOSB, Alfons Hörmann. Nous sommes certains que l’équipe SOD à Abu Dhabi représentera bien Sport Germany. Les compétitions d’Abou Dhabi sont également une excellente occasion d’inviter des athlètes du monde entier aux Jeux mondiaux 2023 à Berlin. Nous attendons déjà aujourd’hui ce «match à domicile» de SOD à Berlin. “Les athlètes de” Team SOD “font leurs débuts dans 18 sports à Abu Dhabi et à Dubaï. Ils viennent d’institutions et d’associations de 14 états fédéraux, ils ont 52 entraîneurs à leurs côtés. SOD fournit des équipes unifiées dans neuf sports, avec un total de 31 athlètes non handicapés participant en tant que partenaires. “En tant que délégation des hôtes pour les prochains Jeux mondiaux d’été, nous souhaitons jouer un rôle actif dans l’organisation des Jeux mondiaux à Abou Dhabi avec les 170 nations participantes”, a déclaré Thomas Gindra. , Vice-président des sports de Special Olympics Germany. “Tous les athlètes, athlètes et partenaires unifiés sont très bien préparés, pleins d’anticipation et aujourd’hui, un peu excités, juste avant le départ. Je suis sûr que vous réussirez bien et que nous ferons l’expérience de compétitions de qualité encore meilleure qu’avant. Le sport unifié sera l’un des objectifs de ces Jeux mondiaux. Nous souhaitons ici donner une importance particulière au sport inclusif, y compris en ce qui concerne les Jeux mondiaux de Berlin 2023. Merci encore au ministère fédéral de l’Intérieur pour avoir la délégation la plus importante et la mieux préparée au monde. Au total, environ 7 000 athlètes et partenaires unifiés de 170 pays participent aux Jeux mondiaux des personnes handicapées mentales. 2 500 formateurs supervisent les participants actifs, environ 20 000 bénévoles soutiennent le grand événement: la cérémonie d’ouverture le 14 mars au soir, la cérémonie de clôture du 21 mars, le programme de santé Healthy Athletes®, un congrès international de la jeunesse, un vaste programme d’invités et de familles sont au programme. Ordre du jour du plus grand événement sportif au monde: le programme de la ville hôte pour l’acclimatation, pour connaître la région d’accueil et pour s’entraîner est précédé par les compétitions sportives. Après son arrivée à Dubaï, l’équipe SOD achèvera le programme de la ville hôte dans l’Émirat de Sharjah, ce que les trois “visages de l’équipe SOD” attendent avec impatience. La nageuse Annika Schwab: “Nous voulons apprendre à connaître la culture, nous amuser et gagner. Tout le monde devrait revenir en bonne santé “. Caroline Flegel, partenaire de Canoe Unified: “L’anticipation est formidable. Le footballeur Ralf Andrasch: “Je veux faire de mon mieux, après tout, nous jouons pour l’Allemagne et tout le monde ici est fier de représenter son pays.” (Source: SOD)

