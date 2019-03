French News: Fabrication en janvier 2019: nouvelles commandes – -2,6% désaisonnalisé par rapport au mois précédent

Source: Destatis Statistisches Bundesamt – En anglaisJanvier 2019 (provisoire): nouvelles commandes du secteur de la fabrication-2,6% par rapport au mois précédent (prix, corrigés des variations saisonnières et calendaires) -3,9% par rapport au même mois de l’année précédente (ajustement du calendrier et du calendrier) décembre 2018 (révisé): nouvelles commandes dans l’industrie manufacturière + 0,9% par rapport au mois précédent (prix, modifications corrigées des variations saisonnières et du calendrier) -4,5% par rapport au même mois un an plus tôt (prix et calendriers ajustés) Agrandir la photo WIESBADEN – Sur la base de données provisoires, le Le Bureau de statistique (Destatis) signale que les nouvelles commandes dans le secteur de la fabrication ajustées en fonction des prix avaient diminué en janvier 2019, corrigé des variations saisonnières et du calendrier de 2,6% par rapport au mois précédent. Pour décembre 2018, des commandes importantes ont été signalées par la suite. La révision des données préliminaires a entraîné une augmentation de 0,9% pour décembre 2018 par rapport à novembre 2018 (provisoire: -1,6%). Les nouvelles commandes corrigées en fonction des prix sans les commandes majeures dans le secteur manufacturier avaient diminué en janvier 2019 en baisse saisonnière et corrigée des variations calendaires de 2,5% par rapport au mois précédent. Les commandes en sous-traitance ont diminué de 1,2% et les commandes en devises ont diminué de 3,6% en janvier 2019 par rapport au mois précédent. Les nouvelles commandes de la zone euro ont diminué de 2,6%, celles des autres pays ont diminué de 4,2% par rapport à décembre 2018.En janvier 2019, les fabricants de biens intermédiaires ont enregistré une nouvelle baisse de 1,1% par rapport à décembre 2018. Les fabricants de biens d’équipement ont baisse de 3,6% par rapport au mois précédent. Pour les biens de consommation, les nouvelles commandes ont enregistré une baisse de 1,4%. Chiffre d’affaires de 0,6% corrigé des variations saisonnières par rapport au mois précédentGrande image Le chiffre d’affaires de la fabrication corrigé des prix en janvier 2019 était en hausse de 0,6% en rythme saisonnier et calendaire. En décembre 2018, le chiffre corrigé indiquait une augmentation de 3,2% à novembre 2018 (provisoire: +2,7%). Les données présentées ici sur les nouvelles commandes et le chiffre d’affaires reposent sur l’indice de volume des industries manufacturières, corrigé des variations saisonnières et du calendrier au moyen de X13. JDemetra +. (La méthode mathématique-statistique sous-jacente ne diffère pas fondamentalement de la méthode précédemment appliquée X-12-ARIMA.) Les nouvelles commandes et le chiffre d’affaires sont couverts et évalués conformément à la Classification de l’activité économique de 2008, édition (WZ 2008). Les nouvelles commandes ne sont couvertes que dans certaines branches économiques de la fabrication.Des données détaillées et des séries chronologiques longues sont disponibles dans la base de données GENESIS-Online (indices des nouvelles commandes 42151-004 et indices du chiffre d’affaires 42152-004) .Pour plus d’informations: Court terme enquêtes dans les industries manufacturières: +49 (0) 611/75 28 06, formulaire de contact

