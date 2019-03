French News: Hébergement dans le tourisme interne en janvier 2019: 3% de nuits en plus

Source: Destatis Statistisches Bundesamt – En anglais

WIESBADEN – Selon l’Office fédéral de la statistique (Destatis), le nombre de nuitées dans les établissements d’hébergement de 10 lits ou plus et dans les campings touristiques de 10 emplacements ou plus a augmenté de 3% à 26,3 millions en janvier 2019, avec le mois correspondant de l’année précédente.Pour plus d’informations: Tourisme, tél. +49 (0) 611/75 48 51, formulaire de contact

Communiqué de presse dans une autre langue

jusqu’au sommet

Editeur: © Office fédéral de la statistique, Bureau de presse d’AllemagneIndication de la source requise pour la diffusion

Horaires du service: du lundi au mardi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 15h (HEC) Adresse postale: 65180 WiesbadenAllemagne

MIL OSI