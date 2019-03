French News: Industrie manufacturière janvier 2019: prises de commandes en baisse de -2,6% sur un mois en mois

Source: Office fédéral de la statistique Destatis, janvier 2019 (provisoire): nouvelles commandes dans le secteur manufacturier -2,6% par rapport au mois précédent (ajusté en fonction du prix, de la saison et du calendrier) -3,9% par rapport au même mois de l’année précédente (ajusté en fonction du prix et du calendrier) décembre 2018 (révisé): nouvelles commandes dans le secteur manufacturier + 0,9% par rapport au mois précédent (ajusté pour le prix, la saison et le calendrier) -4,5% par rapport au même mois de l’année précédente (ajusté pour le prix et le calendrier) Agrandir l’image WIESBADEN – Selon les données provisoires de l’Office fédéral de la statistique, les nouvelles commandes ajustées en fonction du prix du secteur manufacturier ( Destatis) en janvier 2019, corrigé des variations saisonnières et du calendrier, en baisse de 2,6% par rapport au mois précédent. En raison de commandes importantes enregistrées, l’augmentation en décembre 2018, après révision des résultats préliminaires, est de 0,9% par rapport à novembre 2018 (valeur provisoire: -1,6%). En excluant les principales commandes, les nouvelles commandes ajustées du secteur de la fabrication en janvier 2019 ont été inférieures de 2,5% à celles du mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, tandis qu’en janvier 2019, les commandes intérieures ont chuté de 1,2% en glissement mensuel. diminué de 3,6%. Les commandes entrantes de la zone euro ont diminué de 2,6%. Les commandes entrantes en provenance du reste du monde ont diminué de 4,2% par rapport à décembre 2018. Dans le cas des fabricants de biens intermédiaires, les commandes entrantes en janvier 2019 étaient inférieures de 1,1% à celles du mois précédent. Les fabricants de biens d’investissement ont enregistré une baisse de 3,6%. Les commandes ont diminué de 1,4% dans le secteur des biens de consommation.Ventes + 0,6% corrigé des variations saisonnières, mois par moisAgrandir cette image Les ventes préliminaires du secteur de la fabrication en janvier 2019 étaient supérieures de 0,6% à celles du mois précédent, corrigées des variations saisonnières et calendaires , Pour décembre 2018, après révision des résultats préliminaires, l’augmentation a été de 3,2% par rapport à novembre 2018 (valeur provisoire: + 2,7%). Notes méthodologiques: les chiffres relatifs aux prises de commandes et aux ventes sont fondés sur l’indice de volume du secteur manufacturier, Saison et calendrier ajustés avec la procédure X13 JDemetra +. (La procédure mathématique-statistique sous-jacente n’est pas fondamentalement différente de la procédure X-12-ARIMA précédemment utilisée.) Les nouvelles commandes et les ventes sont enregistrées et évaluées dans la structure de la “Classification des activités économiques, édition 2008 (WZ 2008)”. Les commandes entrantes ne sont collectées que dans certains secteurs de l’industrie manufacturière.Les téléchargements en ordres longs et séries chronologiques se trouvent dans la base de données GENESIS-Online (indices de saisie des commandes (42151-0004) et indices de chiffre d’affaires (42152-0004).) Informations complémentaires: Enquêtes du secteur de la fabrication Commerce, Téléphone: +49 (0) 611/75 28 06, Formulaire de contact Vous trouverez d’autres résultats et informations dans les domaines de l’industrie et de la fabrication Suivez-nous sur Twitter

