French News: Journée internationale de la femme: les femmes font la MENTHE!

Source: Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche “Programmation, soudage, soudure: c’est exactement ce que les filles peuvent faire, ainsi que les garçons. Chacun d’entre nous devrait être en mesure de tirer le meilleur parti de ses talents – c’est ce que nous, le gouvernement fédéral, aimerions avoir pour les futures carrières dans le domaine de la MINT. C’est pourquoi, depuis 2008, nous réunissons des partenaires solides issus des sciences, de l’industrie et de la société dans le cadre du Pacte national pour les femmes dans les métiers des STIM. Ensemble, nous voulons augmenter la proportion de femmes dans les professions scientifiques et techniques “, a déclaré la ministre fédérale de l’Education, Anja Karliczek, à l’occasion de la Journée internationale de la femme.” Avec la société Windmöller & Hölscher de Lengerich, le 300e partenaire renforce aujourd’hui le réseau du Pacte national pour les femmes occupant des emplois STEM » , faites de la MENTHE. Je suis très heureux de cela car nous ne pouvons pas nous passer du potentiel des filles et des jeunes femmes dans les domaines des STEM et de leurs professions. Parallèlement, de plus en plus de filles et de jeunes femmes optent pour une carrière dans le domaine des STEM: le nombre d’apprentis et d’étudiants de première année dans ce domaine est en augmentation. L’engagement des partenaires du secteur privé y contribue “, souligne la ministre fédérale Anja Karliczek. L’objectif commun est d’attirer davantage de femmes vers des métiers et des programmes d’études en mathématiques, en informatique, en sciences naturelles et en technologie, les” sujets MINT “. Le Pacte national pour les femmes dans les métiers des STEM est devenu un réseau national fort dans lequel entreprises, partenaires sociaux, universités, médias, associations, pays, municipalités et de nombreuses autres personnes actives proposant diverses offres pour les filles et les jeunes femmes définissent les objectifs du Mettez en œuvre le mémorandum du pacte MINT sous votre propre responsabilité. Parce que les femmes dans les métiers des STEM enrichissent le monde du travail. Des équipes mixtes développent des idées plus innovantes, des approches plus larges de résolution de problèmes et une meilleure orientation client. En conséquence, le nombre de partenaires travaillant dans le pacte est passé de 46 à 300.

