Comme il l’a souligné lors d’une conversation avec le président du PAP, Wojciech Surmacz, avec des mafias soumises à la TVA, il était difficile de lutter, mais nous avons mis au point une nouvelle technologie d’analyse informatique. Président du Conseil des ministres, a déclaré le Premier ministre Mateusz Morawiecki, “la cause du minicud économique est la possibilité de recouvrement de la TVA, du CIT, de l’efficacité des institutions de l’Etat”. Le gouvernement actuel a mis en place une procédure de vérification visant à empêcher toute transaction potentielle préjudiciable à l’État, ajoutant que le scellement du système de TVA par le gouvernement PiS était une très bonne nouvelle pour les entrepreneurs polonais qui ne sont pas confrontés à une concurrence inégale avec ceux qui ne paient pas la TVA. -u.

