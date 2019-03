French News: Le retour de la géopolitique

Source: Koerber FoundationLe rapport entre la direction autoritaire, le populisme et la démocratie libérale dans l’histoire et le présent, l’importance des expériences transformatrices de l’Europe centrale et orientale pour le projet européen d’aujourd’hui, des moyens de remédier à l’injustice coloniale et les enseignements tirés par le passé du traitement actuel de la propagande et “Fake News” – ces sujets et d’autres seront abordés le 13-14. Il fera l’objet d’un débat international et interdisciplinaire au Körber History Forum à Humboldt Carrée à Berlin. Parmi les orateurs de cette année figurent l’ancien président polonais Bronisław Komomowski, la lauréate du prix Pulitzer, Anne Applebaum, historienne et chroniqueuse, l’économiste kenyan James Shikwati, président de la Conférence de Munich sur la sécurité, Wolfgang Ischinger et le philosophe américain Jason Stanley La conférence de cette année est axée sur le tournant de 1989 et ses conséquences pour l’Europe. Mary Elise Sarotte, professeure d’histoire à la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, Washington D.C. abordera le développement de l’ordre international après la fin de la guerre froide dans son discours d’ouverture, le 13 mai, et expliquera les défis sécuritaires actuels en Europe découlant de la chute du rideau de fer et de l’élargissement de l’OTAN à l’est.Le centre de la conversation avec l’ancien Le président polonais Bronisław Komorowski notera l’importance des expériences de transformation de l’Europe centrale des années 1989 et le prix à payer pour rejoindre l’Union européenne en Pologne et dans d’autres pays de la région. Sur la base de ces expériences, quelles valeurs peuvent maintenir le projet européen du point de vue de l’Europe centrale et orientale à l’avenir? Les leçons que l’Europe tire des succès et des échecs de l’ordre de paix de Paris de 1919 et de la diplomatie de l’entre-deux-guerres sont discutées par le président de la Conférence de Munich sur la sécurité, Wolfgang Ischinger, et l’historien de Marburg, Eckart Conze. Quelle est l’importance du passé colonial de l’Europe pour l’inégalité et les conflits actuels? entre “Nord” et “Sud” et comment elle peut parvenir à un pied d’égalité entre les anciennes puissances coloniales et les anciennes colonies, discutez entre autres de l’historien américain Nwando Achebe, de l’économiste kényan, James Shikwati et de l’historien britannique Philip Murphy, directeur du London Institute of Commonwealth Studies. “Le pouvoir de la manipulation”, tel est le thème du débat, où l’historienne et chroniqueuse Anne Applebaum et le philosophe Jason Stanley, entre autres, parlent de la gestion de la propagande et des “fausses informations” dans le passé et le présent. “Les défis politiques actuels en Europe peut être difficile voire impossible à comprendre sans la connaissance du passé. Le Körber History Forum entend contrer la tendance à exploiter l’histoire à des fins politiques avec une approche internationale et interdisciplinaire “, explique Gabriele Woidelko, responsable de l’histoire et de la politique à la Fondation Körber.Programme (PDF)

