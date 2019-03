French News: Les athlètes russes en avance sur le calendrier ont remporté l’épreuve par équipes de l’Universiade d’hiver 2019

Le ministère des Sports de la Fédération de Russie félicite les athlètes russes d’avoir remporté des prix à l’Universiade d’hiver 2019 et leur souhaite de nouvelles réalisations dans le sport de haut niveau!

La XXIXe Universiade mondiale d’hiver a débuté à Krasnoyarsk le 2 mars et durera jusqu’au 12 mars. Environ trois mille athlètes de 58 pays participent à la compétition. A joué 76 séries de prix dans 11 sports.

Dans le même temps, les athlètes russes ont mis à jour le record du nombre de récompenses remportées aux Jeux d’hiver des étudiants, établis par l’équipe russe lors de la précédente édition du XVIII World Universiade d’hiver 2017 à Almaty (Kazakhstan), où l’équipe russe a remporté 71 médailles: 29 d’or, 27 d’argent et 15 bronze.

Selon les résultats de six jours de compétition, les Russes ont remporté 78 médailles: 27 médailles d’or, 29 d’argent et 22 de bronze. L’équipe nationale russe occupe la première place dans l’épreuve par équipes. L’équipe de la République de Corée (6-3-4) est en deuxième place, l’équipe suisse (2-2-3) en troisième place.

Les médailles d’argent ont été remportées par les skieurs Andrei Sobakarev et Polina Nekrasova (sprint en équipe mixte), les patineurs artistiques Sofia Evdokimova et Egor Bazin (danse sur glace), ainsi que par l’équipe de hockey féminin russe.

Les vainqueurs de l’Universiade de l’hiver 2019 étaient le skieur Ivan Kuznetsov (slalom géant), la snowboardeuse Nikita Avtaneev (halfpipe), les skieurs Alexander Terentyev et Khristina Matsokina (sprint par équipe), les patineurs artistiques Betina Popova et Sergey Brain (danse dansante).

Aujourd’hui, le 8 mars à Krasnoïarsk, à la XXIXe Universiade mondiale d’hiver de 2019, six séries de médailles ont été disputées. Les Russes ont reconstitué la tirelire avec quatre médailles d’or et trois d’argent.