French News: Les hommes deviennent des patrons encore plus vite dans les domaines féminins

Ils mettent les bébés au monde, changent d'association, se nourrissent et se lavent ou tout simplement à l'écoute. Ils sont encore majoritairement des femmes aujourd'hui. Comme le montre une étude représentative de la Confédération allemande des syndicats (DGB), leur part dans les professions infirmières et de santé atteint un peu moins de 80%. Il en va de même pour l'éducation des enfants (90%), la proportion d'employées (60%) étant également prédominante dans les métiers de service où les clients sont fréquemment en contact. Dans le secteur manufacturier, dans la construction ou dans les usines, les femmes sont nettement sous-représentées (14%). Les femmes dominent ainsi les professions où les interactions avec les autres sont particulièrement importantes. Néanmoins, les hommes occupent aussi plus rapidement les postes de direction – et ce, même s'ils sont souvent nettement minoritaires, comme l'indique le DGB – alors que les femmes occupent 79% des postes en soins infirmiers et en médecine, Seuls 68% des cadres appellent. Inversement, les chiffres montrent clairement que les hommes occupent 32% des postes de direction, mais seulement 21% des employés. L'écart est également important dans les hôtels, les restaurants et le tourisme: 41% des employés sont selon les hommes, tandis que les cadres sont plus nombreux que leur part, soit près de 60%. Une infirmière sur deux en gériatrie travaille à temps partiel Selon la DGB, le taux élevé de femmes à temps partiel est l'une des raisons de l'accélération des perspectives de carrière des hommes. "Le leadership à temps partiel est loin d'être arrivé dans l'entreprise", a déclaré Elke Hannack, directeur adjoint du DGB. Si vous ne travaillez que 20 à 30 heures par semaine, vous participez également moins souvent à une formation continue et par conséquent, vous avez moins de possibilités d'obtenir un poste de direction. "Les conditions d'emploi des dirigeants doivent être adaptées aux besoins des femmes pour en faire une véritable option", a déclaré Hannack. Selon l'étude, 48% des employés à temps partiel travaillent dans le secteur des soins aux personnes âgées et 50% de plus dans les cabinets de médecins. Dans l'industrie de l'accueil, la proportion d'employés travaillant moins de 20 heures par semaine est relativement élevée, à 33%. Dans le secteur manufacturier, le taux de travail à temps partiel est inférieur à la moyenne: seuls 10% travaillent moins de 35 heures par semaine.

Selon l’étude, quiconque décide de travailler avec des personnes de profession prend peu de reconnaissance financière. “Le travail social, malgré sa professionnalisation, ne jouit pas de la même estime que les métiers de la production”, indique-t-il. Un spécialiste des soins ou de la santé obtient les informations selon un salaire horaire brut de 15,64 euros, tandis qu’un responsable de production dans le secteur minier reçoit 20,31 euros. La différence se reflète dans la satisfaction des employés à l’égard de leur revenu. Les aînés (83%) et les infirmières (76%) ne considèrent pas leur salaire comme approprié. Dans le secteur manufacturier à prédominance masculine, la proportion de ceux qui considèrent que leurs revenus sont inappropriés est de 44%.

“Sans le travail indispensable de l’éducateur, de l’infirmière ou de l’infirmière en gériatrie, de nombreuses personnes ayant des enfants ou des gardiens pourraient occuper un emploi à peine rémunéré”, déclare Hannack. Ces activités ont gagné plus de reconnaissance et une rémunération nettement meilleure. “Surtout que ces employés sont souvent alourdis deux fois – physiquement et psychologiquement, cela doit également se refléter dans le salaire.” L’enquête est basée sur les données de 8 011 employés dépendants, dont 4 085 femmes. La plupart d’entre eux ont terminé leur formation professionnelle. Les données ont été recueillies dans le cadre de l’enquête nationale représentative sur l’indice DGB Gute Arbeit 2018. Le résultat est représentatif du verdict des employés en Allemagne.

