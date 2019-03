French News: Obligations: hausse des taux pas avant 2020

Source: Boerse Frankfurt8. Mars 2019. FRANKFURT (Bourse de Francfort). Avec les commentaires de la BCE hier jeudi, la hausse des taux d’intérêt a évolué dans un avenir encore plus lointain. Les banquiers centraux ont abaissé leurs prévisions de croissance pour la zone euro de 2019 de 1,7 à 1,1%, annoncé des taux d’intérêt inchangés jusqu’à la fin de l’année au moins et adopté de nouveaux emprunts pluriannuels à l’intention des banques, appelés TLTRO. pour le Bund à dix ans, il est tombé à 0,05% après la réunion de la BCE – son plus bas niveau depuis octobre 2016. Les échéances inférieures ou égales à neuf ans rapportent en territoire négatif. “Cela ressemble à un mode de crise, même si l’économie de la zone euro se développe très bien”, commente Arthur Brunner de la banque ICF. Le marché craint en particulier que la BCE ne puisse contrer aucune crise réelle. “Un territoire politiquement miné” “La BCE s’est lancée dans l’annonce de nouveaux appels d’offres à long terme sur un terrain politiquement dilué”, a déclaré Cyrus de la Rubia de Hambourg Commercial Bank, l’ancienne HSH Nordbank. “Parce que même si la BCE fonde les nouveaux appels d’offres avec le crédit-crédit, il devrait être clair qu’il s’agit principalement de la stabilité des banques italiennes.” Celles-ci auraient, avec les institutions espagnoles, l’essentiel du TLTRO à la BCE et pourraient avoir des difficultés à trouver suffisamment d’investisseurs privés.

“La BCE va encore plus loin dans la nécessité urgente de sortir de la politique de taux zéro. On ne peut plus s’attendre à ce que les taux d’intérêt augmentent cette année “, déclare Marco Bargel, économiste en chef de Postbank. Et pour l’année à venir également, une hausse des taux est plus que douteuse, compte tenu des nouvelles prévisions réduites de la BCE concernant la croissance du PIB et l’inflation.

Obligation de de Rubia Grèce nettement sur-souscrite Cette semaine, une nouvelle obligation grecque à dix ans (WKN A2RY3H) a été bien accueillie, selon Arthur Brunner de la banque ICF. Avec une échéance de mars 2029, le coupon porte un coupon de 3,875% et un coupon de 1 000 €. “Les anciennes obligations grecques étaient également demandées dans le cours”, a déclaré Gregor Daniel du festival Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank. Les obligations hybrides Gefragte dans le secteur des obligations ont de nouveau été recherchées par UBM Development (WKN A19W3Z), comme le note Brunner. “Après la réunion de la BCE, les obligations hybrides sont devenues plus silencieuses, mais l’aversion pour le risque a augmenté.”, A déclaré Demandeur, qui revendiquait une obligation métropolitaine (WKN A14J83) et une obligation convertible du promoteur de maisons de retraite SeniVita Social Estate (WKN A13SHL). “L’introduction en bourse de SeniVita pour 2018 devrait avoir lieu en 2019.”

Les obligations de Volkswagen Financial Services (WKN A2LQ6C) et de Banco Santander (WKN A0DDXX), comme le rapporte Daniel, sont également recherchées. La baisse du prix des actions de General Electric cette semaine a également pesé sur le prix de certaines obligations de GE (WKN A0TSC4). “Cela n’a cependant guère affecté nos obligations, que nous gérons ici à Francfort”, explique Daniel. Le PDG de GE, Larry Culp, avait annoncé un cash-flow négatif pour l’exercice en cours. Le fournisseur de solutions logistiques et technologiques pour la gestion de la chaîne logistique mondiale, R-Logitec, a fait savoir ce que Rainer Petz d’Oddo Seydler a déclaré: L’obligation émise avec un coupon de 8,5% au printemps 2018 et venant à échéance en 2023 (WKN A2RW77) a augmenté de 100 millions d’euros à 125 millions d’euros.A partir de: Anna-Maria Borse, 8 mars 2019, © Deutsche Börse AG

