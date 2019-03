French News: Points clés pour le traitement réglementaire des valeurs électroniques et des jetons cryptographiques

Source: Ministère fédéral des finances08.03.2019

Le ministère fédéral des Finances a publié un document sur des questions clés en collaboration avec le ministère fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs. Il traite de l’introduction des valeurs électroniques et de la réglementation de l’offre publique de certains crypto-tokens. Ces mesures visent à renforcer le rôle de la République fédérale d’Allemagne en tant que l’un des principaux sites de numérisation et de technologies financières.

Source: Adobe Stock / Julian – stock.adobe.com

L’accord de coalition du 12 mars 2018 a pour objectif de renforcer le rôle de la République fédérale d’Allemagne en tant que site leader en numérisation et en technologies FinTech et de développer une stratégie de blockchain. L’objectif de ce document sur les questions clés est de contribuer à la réalisation de ces objectifs. Il introduit l’introduction des valeurs électroniques et la réglementation de l’émission de jetons cryptographiques Introduction des obligations électroniques De manière générale, le droit allemand doit être ouvert aux valeurs électroniques, i. l’incarnation documentaire obligatoire des valeurs mobilières (format papier) actuellement obligatoire ne devrait plus s’appliquer sans restriction. La réglementation des valeurs électroniques devrait être neutre sur le plan technologique, i. L’émission de titres électroniques devrait également être possible sur la technologie de la blockchain / de la comptabilité distribuée (DLT). Initialement, l’ouverture devrait être limitée aux liens électroniques. L’introduction du partage électronique ne devrait pas être traitée pour le moment. Le fardeau réglementaire qui serait requis empêcherait l’introduction de la sécurité électronique en temps voulu.Réglementation de l’offre publique de crypto-tokensDans le cadre de l’offre publique de cryo tokens (Initial Coin Offer – ICO), des quantités importantes de crypto-jetons ont été utilisées ces dernières années. Jetons qui ne sont normalement pas des valeurs mobilières, des investissements ou d’autres instruments financiers au sens de la loi intitulée Securities Trading Act. En conséquence, l’émission de ces jetons – contrairement à l’émission future d’obligations électroniques – ne sera pas soumise à la réglementation en vigueur sur les marchés des capitaux. Dans le même temps, investir dans des jetons de chiffrement présente des risques pour les investisseurs. Dans ce contexte, le document de référence traite de la réglementation de l’offre publique de ces jetons. Le besoin réglementaire national en crypto-jetons pour la prévention du blanchiment de capitaux, qui est reflété dans la directive modificative à la 4ème directive sur le blanchiment de capitaux (UE) 2018/843 du 30 mai Le ministère fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs et le ministère fédéral des Finances souhaitent obtenir un tableau complet des mesures décrites dans le document de synthèse sur les points clés afin de jeter les bases de cet objectif. Pour préparer un projet de loi, les associations et les professionnels intéressés ont jusqu’au vendredi 12 avril 2019 la possibilité d’écrire une déclaration par courrier électronique à l’adresse suivante: IIIA5@bmjv.bund.de et Eckpunktepapier@bmf.bund.de.Nach, afin que le gouvernement fédéral Opinion de transparence publiées par des associations sur les procédures législatives sur Internet. Les déclarations doivent être exemptes de données personnelles, par exemple en tant que pièces jointes à la lettre de motivation ou en noircissant les données personnelles de l’avis. Lorsque les observations contiennent des données à caractère personnel, il convient de fournir la preuve du consentement des personnes concernées pour la publication des données à caractère personnel incluses dans l’avis. Si les associations ne sont pas d’accord avec la publication de leur avis, elles devront s’opposer à cette publication lors de la soumission de leur opinion. Dans le cas présent, dans le contexte de la publication, il est uniquement noté qu’un avis de l’association respective a été soumis.Mehr zum Thema

