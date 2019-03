French News: Pour tous ceux qui veulent savoir

Source: Centre de recherche Julich

Tous les curieux, les assoiffés de connaissances et les chercheurs en sciences humaines peuvent être heureux: la journée de la curiosité approche. Dans quatre mois, le dimanche 7 juillet 2019, le Forschungszentrum Jülich ouvrira à nouveau ses portes. De 10 à 17 heures, toutes les parties intéressées sont invitées à faire l’expérience de la recherche et à se projeter dans l’avenir.

Les personnes curieuses sont les bienvenues le dimanche 7 juillet 2019, de 10 h à 17 h 00. Petits et grands, les visiteurs peuvent s’attendre à un programme varié, axé cette année sur la question du monde de demain. Quels développements façonneront notre vie quotidienne à l’avenir? Serons-nous capables de limiter le changement climatique? Le redressement énergétique réussi nous réussira-t-il? Ce ne sont là que quelques-uns des sujets à suivre le 7 juillet. Des rassemblements de recherche, des émissions expérimentales ou des discussions passionnantes avec les scientifiques du campus montrent que la connaissance peut aussi divertir. Curieux? Bon! Venez nous voir, nous avons hâte de vous voir! L’entrée à toutes les activités est gratuite et le campus est facilement accessible par les transports en commun (pour plus d’informations, visitez le site www.tagderneugier.de

vers le haut

MIL OSI