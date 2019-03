French News: Réalisme au lieu de romance de loup

Source: CDU CSU

03/08/2019

L’Union prend au sérieux les craintes et les préoccupations des citoyens

Le ministre fédéral de l’Environnement, Schulze, a soumis des propositions concernant le loup après de longues pressions de l’Union. La vice-présidente du groupe parlementaire CDU / CSU, Gitta Connemann, explique:

“Enfin, le ministère fédéral de l’Environnement déménage. Temps élevé. C’était attendu depuis longtemps. Le loup a quitté le conte de fée et est une réalité. Surtout dans les zones rurales, les gens ont peur pour eux-mêmes, leurs enfants et leurs animaux. Chaque jour, il y a des rapports de fractures de loups. Le nombre d’animaux domestiques et d’élevage blessés et abattus a explosé. Jusqu’ici, c’était un gag de carnaval pour le ministre fédéral de l’Environnement. Schulze à Wolffur – c’est un coup dur pour les personnes touchées. Par conséquent, le ministre fédéral de l’Environnement devait agir maintenant. Mais les suggestions ne suffisent pas. Nous partageons cette critique de Julia Klöckner sans restriction.

Nous manquons de l’engagement fondamental: la sécurité des personnes a la plus haute priorité. Le bien-être animal n’est pas divisible. Un cheval, un mouton, un chien mérite la même protection qu’un loup.

Les contes de fées et la contemplation romanesque ne nous aident pas davantage. Notre groupe demande donc une évaluation réaliste des populations de loups en Allemagne et en Europe. Cela ne peut pas être fait au niveau national. Les loups ne connaissent pas de frontières. C’est pourquoi nous voulons des changements dans la protection de la nature et des espèces. Au niveau européen, le statut de protection doit être rétrogradé à “protégé”. Les marges de manœuvre existantes au niveau national peuvent être utilisées. À cet effet, la loi fédérale sur la protection de la nature doit être modifiée – dans une mesure plus grande que celle prévue par le BMU. Des modifications mineures avec effet placebo ne suffisent pas.

Oui, le retour du loup est un succès de la politique de protection des espèces. Mais cela a des conséquences pour les humains et les animaux. Au lieu de blanchir, nous avons besoin d’une vision réaliste de ces conséquences et d’une action politique appropriée.

Nous voulons aussi du bétail de pâturage en Allemagne à l’avenir. Pour la protection des animaux, nous avons besoin de solutions pratiques. Ainsi, le fardeau de la preuve pour l’indemnisation des dommages causés par les larmes commerciales et pour animaux de compagnie est inversé. Là où, comme sur nos digues, aucune protection technique contre le loup n’est possible, une protection de chasse doit également être possible. Nous avons besoin de plans de gestion de stocks locaux et régionaux pour le loup ainsi que pour les régions “sans loups”, en tenant compte des problèmes de nos éleveurs en pâturage. Les chasseurs devraient être autorisés à effectuer des opérations de gestion et de sortie. “

fond:

L’année dernière déjà, le groupe parlementaire CDU / CSU avait adopté un document de synthèse intitulé “Les loups en Allemagne: prendre leurs préoccupations au sérieux, créer la sécurité, réguler leurs stocks”.

