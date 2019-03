French News: Site officiel de Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Pour les médias / Communiqués de presse / Participation du Président de la République de Pologne à la première officielle du film “Courrier”

Source: Président de la Pologne en polonais

11 mars 2019 (lundi) à Le Président de la République de Pologne, Andrzej Duda, participera à la première officielle du film “Kurier” (Plac Teatralny 1, Varsovie) à 20 heures au Grand théâtre – Opéra national.

Service de presse conformément aux dispositions prises par l’organisateur. Le processus d’accréditation est terminé. Des informations détaillées sur le service de presse et le processus d’accréditation sont fournies par Kino Swiat: Iwona Lisowska, tél.: 798 962 993, e-mail: (presse et télévision) et Justyna Goadziewska, tel: 532 467 546, e-mail: (Internet et radio). ).

Remarque: l’accréditation n’autorise pas à avoir lieu dans l’auditoire.

Le service de presse de la Chancellerie du Président de la République de Pologne, Katarzyna Gierałtowska, a communiqué des informations détaillées sur la participation du Président de la République de Pologne à l’événement.

MIL OSI