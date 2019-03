French News: Site officiel de Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Pour les médias / Communiqués de presse / Visite du Président de la République de Pologne en République tchèque – Programme de presse

Pour plus d’informations sur cette visite, veuillez contacter: Le Bureau de presse du KPRP, Anetta Czarnecka, tél. +48 22 695 10 12, portable: +48 721 800 765.

12 mars 2019 (mardi) Le président de la République de Pologne, Andrzej Duda, en compagnie du président de la République tchèque, Miloš Zeman, du président de la République slovaque, Andrei Kiska, et du président de la République de Hongrie, János Áderem, se réuniront à Prague.