French News: Tendance des commandes entrantes dans le secteur manufacturier Mois du rapport janvier 2019

Source: Ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie Selon l’Office fédéral de la statistique [1], les nouvelles commandes dans le secteur manufacturier ont diminué de 2,6% en janvier par rapport au mois précédent. Les commandes domestiques ont diminué de 1,2% en janvier. Les commandes en provenance de l’étranger ont diminué de 3,6% par rapport au mois précédent. La part des grosses commandes était en moyenne: en décembre / janvier par rapport à octobre / novembre, les commandes ont chuté de 0,5%. Les producteurs de biens intermédiaires ont enregistré une baisse de 2,2%. Les biens de consommation et les biens d’investissement ont augmenté respectivement de 2,0% et 0,3%. Alors que les commandes du secteur de la fabrication ont progressé de 1,4%, celles de la zone euro et des autres pays ont diminué respectivement de 2,7% et 0,9%. Révision à la hausse des ordres de décembre de 2,7 points d’indice. Au dernier trimestre de l’année, les entrées de commandes ont augmenté de 1,1% (premier rapport: +0,3%). Néanmoins, avec le déclin actuel des commandes, le ralentissement économique du secteur au début de l’année commence à se manifester ————— [1] Communiqué de presse de l’Office fédéral de la statistique du 8 mars 2019. [2] Toutes les données sont basées sur des données préliminaires et sont exprimées en prix, en calendrier et désaisonnalisées (Procédure X13 JDemetra +).

