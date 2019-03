French News: Tourisme intérieur en janvier 2019: 3% de nuitées supplémentaires par rapport à janvier 2018

@destatisTagesaktuell tous les communiqués de presse et des informations intéressantes sur la population, la santé, l’environnement à l’économie.

WIESBADEN – En janvier 2019, les établissements d’hébergement allemands comptaient 26,3 millions de nuitées. Selon les résultats préliminaires de l’Office fédéral de la statistique (Destatis), il s’agit d’une augmentation de 3% par rapport à janvier 2018. Le nombre de nuitées d’invités de l’étranger a augmenté de 3% pour atteindre 5,1 millions. Le nombre de nuitées des clients nationaux a également augmenté de 3% pour atteindre 21,2 millions. Toutes les informations se réfèrent à un hébergement avec au moins dix lits. Des informations détaillées sont disponibles dans les séries spécialisées au moins 14 jours. En raison des travaux de conversion sur le site Web, une publication contenant des informations supplémentaires n’est actuellement pas disponible en ligne. Ce formulaire peut toutefois être envoyé par courrier électronique via le formulaire de contact. Plus d’informations: Tourisme, Tél.