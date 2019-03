French News: Véhicule de lancement Proton-M livré pour le lancement du vaisseau spatial Spektr-RG livré à Baïkonour

Source: Espace fédéral russe

# Centre Khrunichev # Proton-M # Spektr-RG # Baïkonour # l’essentiel # cosmodromes # groupes orbitaux08.03.2019 13: 57 Le lanceur Proton-M a été livré à Baïkonour pour lancer le vaisseau spatial Spektr-RG depuis le centre spatial . M. V. Khrunichev au cosmodrome de Baïkonour a livré le lanceur Proton-M, qui sera utilisé pour lancer le vaisseau spatial russe Spektr-RG. Le train ferroviaire avec le lanceur Proton-M, le carénage en tête et créé à Le RSC Energia, avec l’étage supérieur DM-03, est arrivé aujourd’hui à Baïkonour où la préparation autonome de ces composants de la fusée spatiale Proton-M (RTC) aura lieu sur le site de montage 92. Aujourd’hui, le Centre les accueille. MV Khrunichev et d’autres entreprises de Roskosmos ont commencé à décharger des blocs de roquettes, à coiffer, à bloquer des voitures et à les préparer au déploiement sur le lieu de travail.L’observatoire spatial Spectrum-Roentgen-Gamma est un projet international russo-allemand visant à la création d’un observatoire orbital d’astrophysique conçu pour étudier l’univers dans le domaine de la longueur d’onde des rayons X. Un complexe d’équipements scientifiques sera installé sur le satellite Spectr-RG de NPO Lavochkina AO: le télescope eRosita créé par Insty la physique extraterrestre de la société Max Planck (Allemagne) et le télescope ART-XC mis au point par l’Institut de recherche spatiale de l’Académie des sciences de Russie et fabriqués par l’Institut de recherche expérimental en physique expérimentale de Sarov, dont l’objectif principal est d’étudier l’Univers dans le domaine électromagnétique des rayons X rayonnement, créant une “carte” de l’univers visible, sur laquelle seront marquées toutes les grappes de galaxies suffisamment grandes.

MIL OSI