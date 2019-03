Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Wizyta Prezydenta Węgier z Małżonką w Polsce w ramach obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Prosimy o dostosowanie stroju do okoliczności.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Zgłoszenia akredytacyjne (od dziennikarzy polskich: imię, nazwisko, nazwę redakcji, imię ojca, numer PESEL, numer legitymacji prasowej, funkcja (dziennikarz, prasowy, radiowy, reporter tv, operator kamery, dźwiękowiec, fotoreporter, technik, dziennikarz internetowy), markę i numery rejestracyjne wozów transmisyjnych oraz numer telefonu kontaktowego, od dziennikarzy obcokrajowców: imię, nazwisko, nazwa redakcji, numer paszportu, data urodzenia, numer telefonu, numer legitymacji prasowej, funkcja) przyjmuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta Kielce do 15 marca 2019 roku (piątek) do godz. 10.00 na stronie: http://www.um.kielce.pl/zgloszenia-akredytacyjne-dla-mediow/

Source: President of Poland in Polish