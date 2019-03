Premier Mateusz Morawiecki na konferencji #LukaVAT

Source: President of Poland in Polish

Jak podkreślał w rozmowie z prezesem PAP Wojciechem Surmaczem z mafiami VAT-owskimi walczyć było trudno, ale wyciągnęliśmy nową technologię analizy informatycznej.

Przeciwko przestępcom VAT-owskim wytoczyliśmy nowe armaty, które zaskoczyły rynek i to było powodem sukcesu w walce z wyłudzaniem tego podatku – stwierdził Prezes Rady Ministrów.

Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego „przyczyną minicudu gospodarczego jest ściągalność podatku VAT, CIT, sprawność instytucji państwa”. Obecny rząd wdrożył procedurę weryfikującą, która ma na celu zapobieganie potencjalnym transakcją działającym na szkodę państwa.

Podkreślił również, że uszczelnienie przez rząd PiS systemu VAT to bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców, którzy nie muszą stawać do nierównej konkurencji z tymi, którzy nie płacili VAT-u.

MIL OSI