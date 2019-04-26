Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Лавочкина#главное26.04.2019 19:44

Проведено заседание Общественного совета Госкорпорации «Роскосмос»

25 апреля 2019 года на территории Научно-производственного объединения имени Семёна Алексеевича Лавочкина состоялось очередное заседание Общественного совета Госкорпорации «Роскосмос» в рамках которого рассмотрены вопросы фундаментальных и прикладных исследований при освоении космического пространства, а также перспективные научные разработки, создаваемые для достижения этих целей.

«НПО имени С. А. Лавочкина» является одной из ведущих организаций ракетно-космической промышленности в области разработки и изготовления космических аппаратов, с использованием которых проводятся астрофизические и планетные исследования, дистанционное зондирование Земли и мониторинг геофизической обстановки.

Председатель Общественного совета Госкорпорации «Роскосмос» Игорь Бармин отметил, что текущее заседание стало десятым с момента образования Общественного совета и первым в выездном формате.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, приветствуя участников заседания, подчеркнул, что государственными интересами Российской Федерации в области космической деятельности являются обеспечение независимого гарантированного доступа в космос с российской территории, развитие космической техники, технологий, услуг и ракетно‑космической промышленности в целом, обеспечение возможности полноценного участия в проектах международного сообщества по исследованию, освоению и использованию космического пространства, а также становление и развитие коммерческого сектора отечественной космической деятельности.

Кроме того, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» обратил внимание участников заседания на то, что созданная на «НПО имени С. А. Лавочкина» орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ», предназначенная для изучения Вселенной в гамма- и рентгеновском диапазоне, в ближайшее время будет выведена на орбиту Земли.

В рамках заседания научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зелёный, члены-корреспонденты РАН Борис Шустов и Олег Кораблёв в своих докладах проинформировали участников мероприятия о программах и результатах исследований планет Солнечной системы и ближнего космоса, а также перспективах использования Луны для проведения космических исследований.

Заместитель генерального конструктора по общему проектированию АО «НПО имени С. А. Лавочкина» Иван Москатиньев представил информацию об основных направлениях реализации Лунной программы.

Заместитель директора ФГБУ «Институт прикладной геофизики имени академика К. Е. Федорова» Владимир Минлигареев представил доклад о состоянии и перспективах развития космического сегмента Системы мониторинга геофизической обстановки и прикладном значении исследований, выполняемых в интересах Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На следующем заседании Общественного совета планируется рассмотреть вопросы использования космических продуктов и услуг, создаваемых на основе результатов космической деятельности, а также перспективы развития систем ГЛОНАСС, дистанционного зондирования Земли, систем телекоммуникации и связи, которые востребованы различными отраслями российской экономики.

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