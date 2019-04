French News: À Nijni-Novgorod, présidé par Sergey Zaitsev, procureur général adjoint de la Fédération de Russie, un séminaire de formation de district a été organisé à l’intention des procureurs

Source: Russie – Bureau du procureur général

Aujourd’hui, le 26 avril 2019, dans la ville de Nijni-Novgorod, sous la présidence du Procureur général adjoint de la Fédération de Russie, Sergueï Zaïsev, un séminaire de formation de district a été organisé à l’intention des employés des autorités de poursuite de la Fédération de Russie constituant du district fédéral de la Volga. supervision de la mise en œuvre de la législation sur la protection des droits des participants à la construction de logements partagés Dans ses travaux, qui ont eu lieu sous la forme de vidéoconférence, ont été adoptés et participation de représentants du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie dans le district fédéral de la Volga, antenne de l’Institut du droit de Kazan de l’Université du parquet de la Fédération de Russie, de chefs et de représentants des bureaux du procureur des ressortissants de la Fédération de Russie dans le district fédéral de Volga, représentants de la Banque centrale de la Fédération de Russie, de représentants de la Banque centrale de la Fédération de Russie, Volgo-Vyatsky Bank PAO Secteurs, exécutifs des entités constitutives de la Fédération de Russie appartenant au district fédéral de la Volga, habilités à l’existence d’un contrôle régional dans le domaine de la construction de logements partagés et de la supervision de la construction par l’État, ainsi que de représentants de la communauté scientifique.Avant le séminaire, le procureur général adjoint de la Fédération de Russie, Sergey Zaitsev, a souligné que les procureurs devaient mettre au point un algorithme efficace pour les mesures de surveillance dans ce domaine.En 2018 et au premier trimestre En 2019, dans le district fédéral de la Volga, les procureurs ont identifié près de 4 500 infractions à la loi et ouvert la procédure à 50 affaires pénales. entrée en vigueur, en juillet 2019, des lois relatives à l’application de la loi à la législation sur la procédure de financement de la construction de logements avec la participation des actionnaires, sur le contrôle bancaire exercé sur le but des opérations non financières des promoteurs, sur les pouvoirs des organes de contrôle et de surveillance dans la zone désignée. supervision de la mise en œuvre de la législation dans le domaine de la construction participative: selon les résultats du séminaire, des recommandations spécifiques ont été formulées sur l’amélioration de la supervision dans le domaine de la protection des droits des participants à la construction à part d’immeubles d’appartements.

Cette information et d’autres peuvent être trouvées sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

