French News: La santé et la sécurité au travail doivent devenir un “droit humain fondamental au travail”

Les travailleurs et la protection de la santé doivent devenir des «droits de l’homme fondamentaux au travail» Le 28 avril de chaque année, le Jour commémoratif des ouvriers commémore les personnes blessées ou décédées des suites d’un accident du travail. Le président de la DGB, Reiner Hoffmann, a déclaré: “Étant donné les souffrances des victimes et de leurs survivants, il est temps de faire de la santé et de la sécurité au travail un droit humain fondamental au travail.” Annelie Buntenbach, membre du conseil d’administration de la DGB considère le gouvernement fédéral comme son devoir dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Les politiciens doivent “agir et développer l’ordonnance sur les substances dangereuses en termes de sécurité et de santé au travail”.

Colourbox.de

La DGB se félicite de l’appel de la Commission mondiale de l’OIT à reconnaître la sécurité et la santé au travail comme un principe fondamental et une loi au travail La santé et la sécurité au travail doivent devenir un autre principe fondamental de l’OIT et donc un élément des normes fondamentales du travail.

Qu’est-ce que l’OIT? L’Organisation internationale du Travail (OIT) est une institution spécialisée des Nations Unies. Il est organisé de manière “tripartiste”, ce qui signifie que trois groupes déterminent sur un pied d’égalité lors des réunions de l’OIT: les représentants des gouvernements des Etats membres de l’ONU (comme avec d’autres organisations des Nations Unies) des représentants des travailleurs (syndicats). L’employeurPlus sur les ILOWs sont les normes fondamentales du travail de l’OIT Les normes fondamentales du travail de l’OIT sont des conventions internationales sur les normes et conditions fondamentales des relations professionnelles: de la protection de la liberté syndicale à l’interdiction du travail des enfants, ces normes sont devenues des droits humains universels. -Kernarbeitsnormen

“Chacun a le droit de quitter son lieu de travail aussi sain qu’il l’a commencé”, a déclaré le président du DGB, Reiner Hoffmann, à la veille du Jour commémoratif des travailleurs et travailleuses de cette année. “Pourtant, chaque année, 2,78 millions de personnes dans le monde meurent des suites d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. 374 millions de personnes supplémentaires ont été blessées dans des accidents de travail. Compte tenu de la souffrance des victimes et de leurs survivants, il est temps de faire de la santé et de la sécurité au travail un droit fondamental du travail. Ce droit doit devenir une obligation exécutoire pour les États et les entreprises qui rendent le monde du travail plus sûr et plus sain. “Cérémonie commémorative à Berlin Déjà en 1984, le Syndicat canadien de la fonction publique demandait pour la première fois de commémorer les collègues décédés dans la vie active. Depuis lors, cette journée commémorative est célébrée le 28 avril dans de nombreux pays du monde et dans de plus en plus de pays, c’est une journée officielle de commémoration. Depuis 2011, la DGB et l’IG Bauen-Agrar-Umwelt ont appelé le 28 avril Pour commémorer des collègues qui ont perdu la vie à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle. Le service commémoratif central a lieu cette année en tant que service œcuménique à compter de 15 heures dans l’église Kaiser Wilhelm Memorial de la Breitscheidplatz statt.Allein Allemagne, trois à quatre personnes meurent chaque jour au travail, sur le chemin d’accident ou de maladie professionnelle. séquelles. Des milliers d’accidents de travail se produisent chaque jour dans ce pays. Heureusement, le nombre d’accidents du travail en Allemagne a récemment diminué. Mais le nombre de maladies professionnelles augmente.

DGB / IG CONSTRUCTION

Chaque année, 4 000 décès dus à l’amiante: le gouvernement fédéral est nécessaireLe Jour de commémoration des travailleurs est toujours l’occasion pour les syndicats de souligner les améliorations juridiques nécessaires de toute urgence en matière de santé et de sécurité au travail. “Chaque année, il y a 4 000 décès dus à l’amiante par an”, prévient Annelie Buntenbach, membre du conseil d’administration de la DGB. Et tout le monde est trop. Des règles de protection efficaces sont en retard, a déclaré Buntenbach. “Par conséquent, le gouvernement fédéral doit agir et développer plus avant l’ordonnance sur les substances dangereuses en termes de sécurité et de santé au travail. Les employeurs devraient enfin comprendre que les mesures de protection ne peuvent être prises par les employés que s’ils sont bien informés et formés – et s’ils sont également conscients des risques sur le lieu de travail. “Les élections européennes du 26 mai 2019 La santé et la sécurité au travail constituent un aspect important de l’Europe sociale :

CES

La Confédération européenne des syndicats (CES), dans le cadre de sa campagne pour le Jour commémoratif des travailleurs de cette année, souligne que la santé et la sécurité au travail constituent également un aspect important de l’Europe sociale. Avec le slogan “Halte aux accidents mortels liés au travail – votez!”, La CES appelle à participer aux élections européennes de mai. Après tout, même l’Union européenne peut faire beaucoup pour des conditions de travail meilleures et plus sûres.Plus d’informations sur les élections européennes sur: www.dgb.de/europawahl

suggérer

Vers le haut

MIL OSI