French News: Une réunion du conseil public de la société d’État Roscosmos s’est tenue

# Roskosmos # NPO Lavochkina # le plus important26.04.2019 19:44 Une réunion du Conseil public de la Société d’État de Roskosmos s’est tenue Le 25 avril 2019, le Conseil public de la Société d’État de Roscosmos a tenu une réunion ordinaire dans le cadre de laquelle des questions fondamentales et appliquées ont été examinées. la recherche dans le développement de l’espace, ainsi que la recherche scientifique prometteuse, créée pour atteindre ces objectifs. “NPO, du nom de S.A. Lavochkin” est l’un des Igor Barmin, président du Conseil public de Roscosmos, a souligné que la réunion en cours était la dixième réunion du Conseil de l’industrie spatiale, dans le domaine du développement et de la fabrication de véhicules spatiaux. le moment de la formation du conseil public et le premier en format de sortie, directeur général de la société d’État Roscosmos, Dmitry Rogozin, Il a souligné que les intérêts de la Fédération de Russie dans le domaine des activités spatiales étaient de fournir un accès indépendant garanti à l’espace du territoire russe, le développement de la technologie spatiale, des technologies, des services et du secteur des fusées et de l’espace dans son ensemble, afin de garantir la pleine participation aux projets de la communauté internationale. exploration et utilisation de l’espace extra-atmosphérique, ainsi que formation et développement du secteur commercial En outre, le directeur général de la société d’État Roscosmos a attiré l’attention des participants à la réunion sur le fait que l’observatoire d’astrophysique orbitale «Spektr-RG» créé à la «Lavochkin Scientific-Production Association» Dans le cadre de cette réunion, le directeur scientifique de l’Institut de recherche spatiale de l’Académie des sciences de Russie, l’académicien de l’Académie des sciences de Russie Lev Zeleny, les membres correspondants de l’Académie des sciences de Russie Boris Shustov et Oleg Korablyov dakh a informé les participants de l’événement sur les programmes et les résultats d’études sur les planètes du système solaire et l’espace, ainsi que sur les perspectives d’utilisation de la Lune pour la recherche spatiale. Programme lunaire Directeur adjoint de l’Institution budgétaire de l’État fédéral «L’Institut de géophysique appliquée a été nommé en l’honneur de l’académicien K. E. Fedorov» Vladimir Minigareyev a présenté un rapport sur le développement et le développement futur du segment spatial du système de surveillance de la situation géophysique et l’importance appliquée de la recherche menée dans l’intérêt du Service fédéral de l’hydrométéorologie et de la surveillance de l’environnement. perspectives de développement des systèmes GLONASS, télédétection de la Terre, systèmes de télécommunication et de communication, qui Certains sont demandés par différentes branches de l’économie russe.

