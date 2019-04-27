Заседание круглого стола форума «Один пояс, один путь»

Source: President of Russia – Kremlin

Проект «Один пояс, один путь» объединяет выдвинутые Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Си ЦзиньпинПредседатель Китайской Народной Республики в 2013 году инициативы Экономического пояса Шёлкового пути и Морского Шёлкового пути XXI века и предполагает выстраивание ряда масштабных «экономических коридоров».

Инструментом решения этой задачи заявлено комплексное развитие трансграничной транспортно-логистической, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры в сочетании с мерами по координации макроэкономической политики, снятию барьеров в торгово-инвестиционной сфере, переходу на использование в торговле национальных валют, налаживанию промышленной кооперации, расширению социальной базы межгосударственных отношений посредством наращивания контактов между людьми.

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Выступление на первом заседании круглого стола форума «Один пояс, один путь»

В.Путин: Уважаемый господин Председатель! Уважаемый господин Си Цзиньпин! Уважаемые коллеги!

Очевидно, что для обеспечения стабильного и устойчивого экономического роста, укрепления многоплановых связей между странами и интеграционными объединениями на Евразийском субконтиненте требуется современная развитая транспортная, энергетическая, телекоммуникационная инфраструктура, о чем и Председатель Си Цзиньпин, и госпожа Лагард только что говорили.

Отмечу, что в России в настоящее время осуществляются масштабные национальные проекты, которые охватывают ключевые для динамичного роста экономики направления. И прежде всего, мы вкладываем ресурсы в инфраструктурные программы. Речь идёт о сотнях миллиардов долларов инвестиций.

Реализация намеченных нами долгосрочных задач в области инфраструктурного развития, несомненно, будет иметь большой синергетический эффект и, я надеюсь, не только для нашей страны, но и всего евразийского региона.

Что касается транспортной инфраструктуры, – её обновление и расширение для России важнейший приоритет. Национальный проект «Безопасные и качественные автодороги» до 2024 года будет профинансирован на сумму порядка 4,3 триллиона рублей (это 4,8 процента ВВП и примерно 80 миллиардов долларов США). На комплексную программу строительства магистральной инфраструктуры направим 6,35 триллиона рублей (это 6,3 процента ВВП, чуть больше 130 миллиардов долларов).

Мы последовательно модернизируем Транссибирскую и Байкало-Амурскую железнодорожные магистрали, которые связывают европейскую часть России с Дальним Востоком. Планируем к 2025 году в полтора раза повысить их пропускную способность, а объёмы ежегодно перевозимых грузов увеличить до 210 миллионов тонн.

Большое внимание уделяем развитию Северного морского пути. Рассматриваем возможность состыковать его и китайский «Морской шёлковый путь», тем самым создать глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой.

Такой масштабный проект подразумевает тесное сотрудничество стран Евразии в наращивании транзитных перевозок, строительстве портовых терминалов, логистических центров. Приглашаем представленные здесь государства подключиться к его реализации.

Новые перспективы открываются с формированием транспортного коридора «Север – Юг» протяжённостью свыше семи тысяч километров. В его рамках будет налажено как железнодорожное, так и автомобильное сообщение, что позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии через Иран, Азербайджан и Россию в Европу.

Отмечу, что в вопросах совершенствования евразийской транспортной инфраструктуры наша страна активно взаимодействует с партнёрами по Шанхайской организации сотрудничества. В рамках ШОС реализуется Соглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, в соответствии с которым, уже в будущем году будут открыты шесть новых маршрутов, включая коридор «Западная Европа – Китай», соединяющий порты Жёлтого моря Китайской Народной Республики с портами Ленинградской области Российской Федерации.

Таким образом, смысл заключается в том, чтобы развивать общероссийскую транспортную сеть с прицелом на её интеграцию с транспортными артериями государств Евразии.

Другим принципиально важным направлением сотрудничества для обеспечения взаимосвязанности на Евразийском континенте считаем формирование общей энергетической инфраструктуры. Как вы знаете, Россия активно занимается расширением сети трансграничных нефте- и газопроводов. Полным ходом идёт прокладка трубопроводной системы «Сила Сибири» для надёжных и бесперебойных поставок природного газа в Китай и во весь Азиатско-Тихоокеанский регион. В завершающей стадии находится и строительство газопроводов в европейской части России: «Северный поток» по дну Балтийского моря и «Турецкий поток» по дну Чёрное моря, призванных повысить энергобезопасность Европы.

Кроме того, наша страна создаёт мощности по производству и экспорту сжиженного природного газа. В прошлом году поставки российского СПГ за рубеж увеличились более чем на 70 процентов – до почти 27 миллиардов кубических метров. В ближайшие двадцать лет рассчитываем довести данный показатель до 100 миллиардов кубических метров. Будут построены новые заводы на севере России «Ямал СПГ», «Арктик СПГ». Рассматривается возможность расширения «Сахалина-2», это крупный проект по сжижению газа на Дальнем Востоке Российской Федерации.

Все упомянутые крупные нефтегазовые проекты, на наш взгляд, вносят существенный вклад в укрепление энергетической безопасности на всём Евразийском континенте, в создание большого евразийского энергетического пространства.

И, наконец, третьим важнейшим элементом общей инфраструктурной системы Евразии являются цифровые сети и телекоммуникации.

В России идёт формирование информационного общества, в котором цифровые решения стимулируют повышение конкурентоспособности экономики, темпов роста ВВП, качества жизни граждан.

Наша страна входит в десятку мировых лидеров по доступности широкополосного интернета. В ближайшие годы планируем начать эксплуатацию сетей пятого поколения. Вместе с государствами – членами Евразийского экономического союза Россия внедряет универсальные стандарты обмена и защиты информации, выстраивает цифровое пространство. Считаю, что в перспективе мы должны выйти на создание такого пространства на всём Евразийском континенте, установить согласованные правила для осуществления электронной торговли.

Мы стали инициаторами разработки Дорожной карты Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества по развитию интернет-экономики. Тесно взаимодействуем с государствами АСЕАН – в вопросах безопасности использования информационно-коммуникационных технологий.

В ООН, ШОС, БРИКС, в формате Восточноазиатских саммитов наша страна продвигает ряд крупных инициатив, касающихся обмена опытом государственного регулирования в цифровой сфере, гармонизации национальных стратегий формирования технологических рынков будущего.

Иными словами, мы выступаем за объединение усилий всех государств в целях построения открытого цифрового пространства, единой системы телекоммуникаций и связи.

Уважаемые господа! Россия настроена на активную совместную работу со всеми заинтересованными партнёрами в поиске новых источников роста, укреплении взаимосвязанности на Евразийском континенте, в решении многих других общих для нас задач. Уверен, действуя сообща, мы добьёмся успеха на благо народов наших стран, всех государств Евразии.

Благодарю вас за внимание.

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