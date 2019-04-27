Пресс-конференция по итогам рабочего визита в Китай

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день! Я в вашем распоряжении. Без вступительных слов, пожалуйста, слушаю ваши вопросы.

Вопрос: Добрый день.

Проект «Один пояс, один путь» очень амбициозный. Настолько, что у некоторых вызывает опасения. Ведь Китай никогда не строит планы только на годы вперед – он на десятилетия вперед всегда планы строит и исходит не из миллиардов долларов, а триллионов долларов. Возникает вопрос: это проект Китая для Китая или он всё-таки выгоден другим участникам? Выгоден ли он России?

В.Путин: Китай – это огромная страна. Я уже говорил, это в открытых источниках есть, по данным МВФ, по паритету покупательной способности и это первая экономика мира, самая большая по объему. На душу населения, конечно, она значительно меньше, чем, скажем, в США, но объем выше, чем в США. Поэтому, конечно, у Китая есть свои планы развития, они грандиозные, мощные, и когда он что-то делает, он очень прагматично подходит к решению тех задач, которые для себя формулирует.

Китай – наш стратегический партнер. Это очевидно по всем показателям, по всем параметрам. Самый большой объем товарооборота в страновом измерении у нас с Китаем. Мы ставили перед собой цель в 2018 году достичь планки в 100 миллиардов – мы этот рубеж превысили, 108 миллиардов получилось. И у нас хорошие перспективы развития.

Конечно, когда руководство Китая и Председатель Си Цзиньпин формулирует эти планы, ставит перед собой, перед страной задачи развития – конечно, это очень прагматичный подход. Так же, как и мы, так же, как любая страна они исходят из своих национальных интересов. Это нормально.

В то же время Китай это делает достаточно цивилизованно, мягко и таким образом, что предлагаемые решения для общего развития соответствуют интересам подавляющего большинства участников международного общения, если не всех. Ведь ничего нового, по большому счету, Китай не придумал. По сути, ведь что он делает – и многие, кстати говоря, в кулуарах коллеги это отмечают, и здесь, и на прошлой встрече – Китай только старается закрепить принципы, которые и так уже изложены во Всемирной торговой организации, в работе того же Международного валютного фонда. Он к чему стремится? К стабильности.

Чем это объясняется, с чем это связано? Китайская экономика – колоссальная, большая, и внутренний рынок растет, разумеется. Но все-таки сегодня то, что может произвести Китай, – это в значительной степени ориентировано на внешние рынки.

Постепенно, конечно, внутреннее потребление будет расти по мере роста благосостояния населения, но сегодня Китай заинтересован в продвижении своих товаров на внешние рынки. Это естественно, многие страны в этом заинтересованы. Скажем, шведская экономика, для примера, абсолютно экспортоориентированна, или немецкая – все то же самое. У Китая просто больше по объему этих товаров. И он что должен делать в связи с тем, что сталкивается с определенными ограничениями и попытками со стороны некоторых стран затормозить его развитие? Что он должен делать? Он должен укреплять фундаментальные основы международных экономических отношений и, второе, создавать условия для продвижения своих товаров. Как? С помощью развития инфраструктуры транспорта, портовых сооружений, авиации, железной дороги, автомобильного транспорта, строительства дорог. Вот именно этим и занимается. Похоже, что с этого и началось, но потом стало очевидно – я думаю, что и для китайского роста, да и для нас тоже, – стало очевидным, что этого недостаточно, что нужно укреплять фундаментальные основы международных экономических связей.

Заинтересована ли в этом Россия? Конечно, да! При таком большом для нас объеме и растущем объеме товарооборота мы, конечно, заинтересованы, чтобы увеличить использование своего транзитного, скажем, потенциала, через Транссиб, через БАМ, в которые мы собираемся вкладывать большие деньги, через автомобильный транспорт и автомобильные дороги, которые мы собираемся развивать. У нас огромные деньги запланированы в триллионах рублей на развитие инфраструктуры. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы транзитный потенциал использовать эффективно и иметь возможность взаимных поставок.

Китай ведет себя в высшей степени цивилизованно, и мы много лет подряд ставили вопрос, допустим, о повышении в нашем торговом обороте доли продукции машиностроения. И это происходит, происходит в том числе благодаря позиции китайского руководства, за что я очень благодарен председателю Си Цзиньпину и председателю правительства Китая Ли Кэцяну, потому что они целенаправленно работают над улучшением структуры товарооборота с Россией.

Это отвечает нашим интересам? В полном мере отвечает. И я думаю, что перспектива этой инициативы имеет очень благоприятное, хорошее будущее. Повторяю, потому что в этом заинтересованы практически все. Никто не хочет никаких ограничений, никто не хочет никаких торговых войн – кроме, наверное, тех, кто инициирует эти процессы. Во всяком случае, подавляющее большинство, почти сто процентов убеждены в том, что все эти ограничения и войны идут во вред мировой экономике и ее развитию, а, как ни странно, либеральные ценности, которые сейчас защищает Китай, нужны всей мировой экономике.

Поэтому, я думаю, эта инициатива будет развиваться, имея в виду еще, знаете, может быть, китайскую философию: они действуют очень аккуратно и, в общем и целом, не просто стремятся, а в практической своей деятельности, в политике делают все для того, чтобы учесть интересы своих партнеров. Это очень позитивно воспринимается в мире.

Продолжение следует.

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