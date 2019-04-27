Состоялись переговоры по нефтеобеспечению трубопровода «Дружба»

Source: Russia Ministry of Energy

Минск (Белоруссия), 26 апреля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин провел четырехсторонние переговоры по ситуации на нефтепроводе «Дружба». В переговорах также приняли участие представители белорусского концерна “Белнефтехим”, ПАО «Транснефть», украинских ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и АО «Укртранснафта», польской компании PERN и компаний – операторов магистрального нефтепровода «Дружба» из четырех стран.

По итогам встречи с участием представителей Российской Федерации, Белоруссии, Польши и Украины согласована дорожная карта из технологических мероприятий для ликвидация последствий попадания в трубопровод «Дружба» нефти с повышенным содержанием органических хлоридов, рассказал Павел Сорокин.

“По итогам переговоров было принято решение о согласовании “дорожной карты” по устранению последствий превышения органических хлоридов в поступавшей по трубопроводу нефти и плане по выходу на нормативные показатели. Мы рассчитываем что к 29 апреля на границе с Белоруссией будет нефть с нормативным содержанием органических хлоридов, а в течение двух недель полностью восстановить стабильную работу “Дружбы”” – , подчеркнул замглавы Минэнерго России.

Павел Сорокин пояснил, что компания ПАО Транснефть уже приступила к реализации полного комплекса мероприятий по устранению последствий, в том числе действий для продолжения прокачки нефти от узла учета Унеча до порта Усть-Луга на российской территории.

«Это позволит ускорить нормализацию показателей в системе магистральных нефтепроводов. Далее будет очищена ветка от Унечи до Мозырского НПЗ. Затем будет проведена совместная с “Укртранснафтой” работа по нормализации показателей на украинской территории. С польской стороной также было достигнуто соглашение по мерам, которые будут предприняты по восстановлению транзита. Сейчас проходит согласование этих моментов с контрагентами на польской стороне”, – рассказал он.

Павел Сорокин особо подчеркнул, что стороны переговоров планируют выполнить все обязательства, которые взяли на себя перед контрагентами и партнерами, задействованными в работе трубопровода.

«Мы все являемся потребителями и пользователями единой системы магистральных нефтепроводов, и от этого зависит безопасность энергоснабжения существенной части Европы», – отметил он.

«Я хотел бы особенно отметить конструктивный подход всех участников переговоров к скорейшему разрешению возникшей ситуации, а также оперативное реагирование и кооперацию со стороны ПАО Транснефть, российских нефтяных компаний, ОАО РЖД и ПАО Совкомфлот.»

10.01.2019

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