French News: 27 avril 2019 | Demande expresse du NPD pour l’obligation de diffuser une publicité de campagne rejetée

Source: Cour constitutionnelle fédérale

Communiqué de presse n ° 32/2019 du 27 avril 2019 Décision du 27 avril 20191 BvQ 36/19

La 2e chambre du Premier Sénat de la Cour constitutionnelle fédérale a, par résolution d’aujourd’hui, rejeté une pétition urgente du Parti national démocrate allemand, demandant la diffusion d’un message publicitaire.

Le parti avait soumis à la Deuxième télévision allemande (ZDF) un spot de campagne pour les élections européennes, affirmant que les Allemands le feraient “presque quotidiennement depuis l’ouverture arbitraire de la frontière en 2015 et l’immigration massive et incontrôlée massive de victimes de couteaux étrangers”. La déclaration suivante “Migration tue!” Est suivie d’un appel à la création de zones de protection comme des endroits où les Allemands devraient se sentir en sécurité. La ZDF a rejeté la diffusion de la publicité dans les créneaux horaires indiqués les 29 avril et 15 mai 2019. parce que cela remplit le délit de sédition. Le tribunal administratif de Mayence et le tribunal administratif supérieur de Rhénanie-Palatinat ont confirmé cette opinion de la ZDF et rejeté la demande de protection urgente présentée par le parti. Par ordonnance d’aujourd’hui, la 2e Chambre du Premier Sénat a rejeté la demande d’injonction provisoire, à laquelle demande à la ZDF d’obliger les Wahlwerbepots à être diffusés. Un recours constitutionnel sur le fond serait évidemment non fondé, car les décisions relevaient de la base de référence du tribunal professionnel. On ne peut pas voir que les tribunaux spécialisés ont mal jugé le contenu protecteur de la liberté d’expression du requérant au titre de l’article 5 (1) 1 GG.

