French News: Des négociations sur l’approvisionnement en pétrole de l’oléoduc Droujba ont eu lieu

Source: Ministère russe de l’énergie

Minsk (Biélorussie), le 26 avril. – Pavel Sorokin, vice-ministre de l’Énergie de la Fédération de Russie, a tenu des discussions à quatre sur la situation concernant l’oléoduc Druzhba. Des représentants du groupe biélorusse Belneftekhim, de PJSC Transneft, des sociétés ukrainiennes Gomeltransneft Druzhba JSC et Ukrtransnafta JSC, de la société polonaise PERN et des sociétés qui exploitent le principal oléoduc Droujba de quatre pays ont également pris part aux discussions. Des représentants de la Fédération de Russie, de la Biélorussie, de la Pologne et de l’Ukraine ont convenu d’une feuille de route sur des mesures techniques visant à éliminer les effets de la pénétration dans le pipeline de Droujba de pétrole présentant une teneur élevée en chlorures organiques dit Pavel Sorokin.

«À l’issue des entretiens, il a été décidé de convenir d’une« feuille de route »visant à éliminer les effets des excès de chlorures organiques dans le pétrole entrant dans l’oléoduc et d’un plan visant à atteindre les indicateurs standard. Nous nous attendons à ce que les hydrocarbures à teneur standard en chlorures organiques soient à la frontière avec la Biélorussie et nous rétablirons complètement le fonctionnement stable de Droujba », a souligné le vice-ministre russe de l’Energie, Pavel Sorokin, expliquant que Transneft PJSC avait déjà commencé une gamme complète de mesures visant à éliminer les conséquences, notamment des actions visant à poursuivre le pompage du pétrole de la station de mesure Unech vers le port d’Ust-Luga, en territoire russe.

«Cela accélérera la normalisation des indicateurs dans le système des principaux oléoducs. De plus, la branche Unecha de la raffinerie de Mozyr sera effacée. Ensuite, un travail conjoint sera mené avec «Ukrtransnafta» sur la normalisation des indicateurs sur le territoire ukrainien. Un accord a également été conclu avec la partie polonaise sur les mesures à prendre pour rétablir le transit. De nos jours, ces moments sont coordonnés avec les contreparties du côté polonais “, a déclaré Pavel Sorokin. un système unique de conduites principales et la sécurité de l’approvisionnement en énergie d’une partie substantielle de l’Europe en dépendent », a-t-il déclaré.

«Je tiens tout particulièrement à souligner l’approche constructive de tous les participants aux négociations en vue d’une résolution rapide de la situation ainsi que la réaction rapide et la coopération de PJSC Transneft, des sociétés pétrolières russes, des chemins de fer russes et de PJSC Sovcomflot.

01/10/2019

Une conférence technologique annuelle “Remplacement des importations dans l’industrie du pétrole et du gaz 2019” se tiendra le 28 février 2019 à Saint-Pétersbourg avec le soutien du Ministère de l’énergie de la Fédération de Russie, du Ministère de l’industrie et du commerce de la Fédération de Russie, de la Chambre de commerce et d’industrie de la Fédération de Russie

MIL OSI