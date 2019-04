French News: Félix da Costa recueille des points importants pour BMW i Andretti Motorsport dans le turbulent Paris E-Prix.

Source: BMW GroupParis. António Félix da Costa (POR) et BMW i Andretti Motorsport ont terminé une difficile fin de semaine du Championnat ABB FIA de Formule E à Paris (FRA) avec une septième place et six points très disputés. À partir du 14, Félix da Costa a présenté une performance sans faille malgré les conditions météorologiques défavorables du mois d’avril et a gravi les échelons jusqu’à la septième place. Alexander Sims (GBR) a pris sa retraite à l’E-Prix de Paris après un accident non coupable. La huitième saison de la Formule E, qui avait débuté sur une piste partiellement mouillée derrière la BMW i8 Coupé Safety Car, a été mouvementée. Il y a eu beaucoup de collisions et les changements de position qui en ont résulté, avec pluie et grêle récurrentes. Félix da Costa était en grande partie en dehors de la cohue et a réussi à se frayer un chemin vers la septième place. Au classement des pilotes, il occupe désormais la troisième place avec 70 points, onze points derrière le leader Robin Frijns (NED, Virgin Racing), vainqueur du E-Prix de Paris. Au classement par équipes, BMW i Andretti Motorsport reste à la cinquième place avec 88 points.

Pour les Sims, la course s’est terminée environ 22 minutes avant la fin. Sur piste mouillée, il a été touché à l’arrière par Oliver Rowland (GBR, Nissan) dans un virage à l’arrière et est entré dans la barrière. La BMW iFE.18 était trop endommagée pour continuer la course.

Réactions à l’E-Prix de Paris:

Roger Griffiths (BMW i Andretti Motorsport, directeur de l’équipe): “La course a été comme au mois d’avril à Paris. Les 32 tours ont à peu près tout ce que vous pouvez imaginer en termes de turbulence. Malheureusement, Alexander Sims s’est encore fait prendre à la suite d’un accident non coupable. Il a des difficultés en ce moment et n’est pas assez chanceux pour vivre un week-end de course sans tracas. António a montré une performance très mature. Malheureusement, nous n’avons pas pu obtenir la vitesse optimale de la voiture lors des qualifications dans des conditions difficiles. Cependant, la manière dont il a ensuite progressé dans la course et a profité de toutes les occasions qui en résultaient en raison du glissement de ses concurrents a été très forte. Les points qu’il a gagnés grâce à cela peuvent toujours être très utiles à la fin de la saison. “

António Félix da Costa (BMW iFE.18 n ° 28, résultat de qualification: 16ème place, résultat de course: 7ème place, vote FANBOOST: 2ème place, points: 70): “Je pense que nous avons réussi à nouveau pour mener une course intelligente, rester en dehors de la tourmente et gagner des points importants pour rester dans la course au titre. Nous n’avions pas la meilleure vitesse sous la pluie, mais nous n’avons commis aucune erreur et avons progressé dans la course. “

Alexander Sims (BMW iFE.18 n ° 27, résultat qualificatif: 18ème place, résultat de la course: panne, FANBOOST Vote: 17ème place, points: 18): “Malheureusement, une autre course décevante se termine pour moi. J’avais prévu de faire une course propre et de quitter Paris avec une bonne sensation. Malheureusement, cela n’a pas fonctionné. Je ne pouvais rien faire quand j’ai été touché par derrière. C’était une situation très malheureuse pour moi. “

La flotte de véhicules BMW i: BMW i fait partie du Championnat ABB FIA de Formule E en tant que “partenaire de véhicule officiel” depuis le début et fournira également le parc de voitures de sécurité dans la saison 5. La voiture de sécurité BMW i8 Coupé modifiée intègre des composants BMW M (consommation de carburant combinée: 1,8 l / 100 km, consommation totale: 14,0 kWh / 100 km, émissions de CO2 combinées: 42 g / km) *. En outre, les BMW i3 (consommation de carburant combinée: 0,0 l / 100 km, consommation électrique combinée: 14,3 kWh, émissions de CO2 combinées: 0 g / km) * en tant que “Race Director Car” et la BMW 530e iPerformance : 2,2-2,1 l / 100 km, consommation combinée: 13,6-13,3 kWh / 100 km, émissions de CO2 combinées: 49-47 g / km) * dans sa fonction de “voiture médicale” pour Parc de véhicules BMW i pour le championnat ABB FIA de Formule E.

