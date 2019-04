French News: Le ministre des Affaires étrangères Maas sur le retrait des États-Unis du traité sur le commerce des armes

Source: Ministère fédéral des Affaires étrangèresNous regrettons la décision du président des États-Unis, Donald Trump, de se retirer du traité sur le commerce des armes ATT. Les efforts de la communauté internationale pour mieux réglementer le commerce des armes classiques sont un revers, les États-Unis étant le plus grand exportateur d’armes classiques, ils ont une responsabilité particulière dans l’établissement de normes internationales. Plus de 130 pays ont déjà adhéré au Traité sur le commerce des armes ATT depuis son entrée en vigueur en 2014. Si même les succès de la coopération internationale sont soumis à une pression croissante, nous, Européens, devons être d’autant plus déterminés à promouvoir le multilatéralisme. Nous continuerons à travailler pour renforcer et universaliser le TCA.

MIL OSI