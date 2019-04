French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki: les Polonais peuvent acquérir de nouveaux marchés et rivaliser avec les meilleurs

Source: Président de la Pologne en polonais

Le Premier ministre a évoqué les 30 ans d’histoire de l’entreprise, qui développe et introduit des solutions technologiques innovantes et augmente la capacité de production. Il a ajouté que grâce à de telles sociétés, nous avons une chance de conquérir plus de marchés. Cette visite a été l’occasion de faire connaissance avec l’usine où sont fabriquées, entre autres, des pièces utilisées pour la suspension de camions. Nous devenons de plus en plus un acteur moderne dans un secteur aussi difficile et exigeant que le secteur de l’automobile – a déclaré le chef du gouvernement. En 1993, elle est devenue le distributeur exclusif en Pologne du plus grand producteur mondial de matériaux de réparation de pneus. En 2008, elle crée la marque Neotec. Elle exporte ses matériaux dans 60 pays du monde entier.

MIL OSI