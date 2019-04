French News: Oxyde nitreux moins nocif

Source: Forschungszentrum JulichJülich, 26 avril 2019 – Le cycle de l’azote terrestre est fortement influencé par l’homme, notamment par la fertilisation de l’agriculture industrielle. Les conséquences écologiques incluent la libération d’oxyde nitreux, qui est près de 300 fois plus de gaz à effet de serre que le dioxyde de carbone et détruit la couche d’ozone. L’oxyde nitreux est produit par des microorganismes qui effectuent des processus clés du cycle de l’azote et qui sont stimulés par l’addition d’engrais. Une équipe internationale de chercheurs, avec la participation des professeurs Nicolas Brüggemann et Holger Wissel de l’Institut de recherche en agrosphère du Forschungszentrum Jülich, a découvert que les bactéries comammox récemment découvertes libèrent beaucoup moins d’oxyde nitreux que d’autres microbes – et présentent donc un grand intérêt pour une agriculture plus verte. L’étude est maintenant parue dans la revue Nature Communications.

Micrographie électronique d’un agrégat cellulaire de bactéries Comammox de l’espèce Nitrospira inopinata. Les cellules ont un diamètre d’environ 0,3 micron et une longueur maximale de 1,7 micron. Copyright: Anne Daebeler et Stefano Romano, Université de Vienne L’agriculture moderne ne fonctionnerait pas sans engrais azotés. Cependant, la fertilisation intensive pose de nombreux problèmes: une grande partie de l’azote n’est pas absorbée par les plantes, mais est éliminée du sol et finit par se retrouver dans les eaux souterraines, les rivières, les lacs et les mers. L’excès d’azote entraîne une réduction de la qualité de l’eau de boisson et une eutrophisation (“renversement”) des eaux, avec des conséquences dramatiques telles que la mort de nombreuses créatures aquatiques. De plus, l’oxyde nitreux (N2O, oxyde nitreux) est libéré en tant que sous-produit lors de la conversion de l’azote provenant d’engrais par des micro-organismes. Cela s’échappe dans l’atmosphère et contribue de manière significative à la destruction de l’ozone et au réchauffement de la planète.L’ammonium ou l’urée, l’un des composés azotés les plus courants dans les engrais et le lisier, est converti en ammonium dans le sol. Dans le cycle de l’azote, l’ammonium est d’abord converti par les micro-organismes en nitrite toxique, puis en nitrate légèrement plus inoffensif. Dans ce processus en deux étapes, la soi-disant nitrification, il y a toujours quelque chose d’essence qui rit. Sa quantité augmente considérablement lorsque les microbes manquent littéralement d’air – avec le manque d’oxygène, nombre de ces “bactéries nitrifiantes” libèrent de grandes quantités de gaz à effet de serre dangereux. Cela se produit non seulement dans les sols fertilisés, en particulier après les précipitations, mais également dans les stations d’épuration des eaux usées, où la nitrification joue un rôle central dans le traitement biologique des eaux usées. Même ces usines, qui sont si importantes pour notre eau salubre, contribuent ainsi aux émissions mondiales d’oxyde nitreux. L’équipe de recherche internationale de Vienne, Edmonton et Jülich a pour la première fois étudié la production d’oxyde nitreux d’une bactérie du genre Comammox. Les bactéries Comammox (“oxydants complets à l’ammoniac”) convertissent l’ammonium en nitrate par lui-même – d’autres microbes dépendent de la division du travail. Les scientifiques ont découvert que les bactéries Comammox libéraient non seulement beaucoup moins d’oxyde nitreux que la plupart des autres bactéries nitrifiantes étudiées jusqu’à présent. Ils ne produisent même pas les petites quantités eux-mêmes – ils manquent des enzymes nécessaires. L’oxyde nitreux est produit uniquement par les réactions chimiques de l’hydroxylamine, une substance que les bactéries Comammox libèrent dans leur environnement. Ce mécanisme a été décrit par l’équipe dirigée par Nicolas Brüggemann il y a plusieurs années et a démontré qu’il représente un processus important, voire crucial, de la formation de N2O lors de la nitrification.La faible libération d’oxyde nitreux de Comammox pourrait être utilisée pour l’agriculture et le traitement des eaux usées devenir intéressant. Il est peut-être possible de réduire les émissions de N2O dans les sols et les installations de traitement des eaux usées en favorisant de manière sélective la croissance de bactéries Comammox à la place des autres bactéries nitrifiantes. Pour cela, toutefois, il convient de mieux étudier le type bactérien récemment découvert, notamment les conditions nécessaires à une croissance optimale.Les chercheurs impliqués ont convenu que le problème de l’azote ne pouvait pas être résolu avec Comammox seul. Leur utilisation ciblée pourrait toutefois apporter de précieuses contributions. Une autre possibilité de réduction de N2O pourrait être une manipulation ciblée des propriétés du sol, telle qu’une augmentation du pH ou de la teneur en humus du sol. Ceci réduirait au minimum la conversion chimique en oxyde nitreux de l’hydroxylamine sécrétée par les bactéries du sol. Publication originale: “Origine abiotique et à faible rendement de N2O formé par le nitrificateur complet Nitrospira inopinata”. K. Dimitri Kits, Jeune homme Jung. Julia Vierheilig, Petra Pjevac; Christopher J. Sedlacek, Shurong Liu, Craig Herbold, Lisa Y. Stein, Andreas Richter, Holger Wissel, Nicolas Brügemann, Michael Wagner, Holger Daims; Nature Communications 10, 1835, DOI: 10.1038 / s41467-019-09790-x

Informations complémentaires: Institut de bio et géosciences, Division de l’agrosphère (IBG-3) Contact: Prof. Institut Nicolas Brüggemann pour les biosciences et les géosciences, Division de l’agrosphère (IBG-3) Tél. e.zeiss@fz-juelich.de

