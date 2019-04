French News: Varsovie: le Premier ministre Mateusz Morawiecki sur la place Game Jam

Source: Président de la Pologne en polonais

Le Premier ministre a souligné que le gouvernement essayait de soutenir l’industrie du jeu en créant des programmes dans les universités, en soutenant directement et en promouvant des événements de jeu. Il a ajouté qu’il s’agissait d’une excellente idée pour promouvoir la Pologne. Jam Square est basé sur la création individuelle ou par équipe de jeux vidéo sur un sujet sélectionné à une heure précise. Le concours évalue le jury dans sept catégories. Les meilleures équipes recevront le Grand Prix et deux distinctions égales, tandis que les fans de sport électronique auront la possibilité de regarder le tournoi des meilleures équipes polonaises de Counter-Strike: Global Offensive et de se rendre sur les stands des startups du jeu vidéo.

MIL OSI