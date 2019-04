Premier Mateusz Morawiecki: Polacy potrafią pozyskiwać nowe rynki i konkurować z najlepszymi

Source: President of Poland in Polish

Premier odniósł się do 30-letniej historii firmy, która rozwija i wprowadza innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz zwiększa moce produkcyjne. Dodał, że dzięki takim firmom jak ta mamy szansę na podbój kolejnych rynków. Wizyta była okazją do poznania zakładu, w którym produkowane są między innymi części używane do zawieszeń samochodów ciężarowych.

Prezes firmy dziękując za wizytę podkreślił, że to ogromne wyróżnienie oraz zaszczyt nieczęsto jest taka możliwość, że szef rządu ma szansę oglądać to, co przez 30 lat pracownicy, kadra zarządzająca budowała.

Stajemy się coraz bardziej nowoczesnym graczem w tak trudnym i wymagającym sektorze jakim jest sektor motoryzacyjny – powiedział szef rządu.

Firma rozpoczęła swoją działalność od produkcji części do autobusów marki Ikarus. W 1993 r. została wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski największego światowego producenta materiałów do naprawy opon. W 2008 r. utworzyła markę Neotec. Swoje materiały eksportuje do 60 krajów na całym świecie.

