Поздравление с праздником Пасхи

Source: President of Russia – Kremlin

В поздравлении, в частности, говорится:

«Этот древний христианский праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви. Символизирует неразрывную связь времён и духовных традиций, которые служат единению нашего народа.

Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в сбережении богатого исторического, культурного наследия, которым славится Россия, искренне заботятся об укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения.

Эта многогранная, истинно подвижническая работа достойна самого высокого признания».

Владимир Путин вместе с Дмитрием Медведевым Медведев Дмитрий АнатольевичПредседатель Правительства Российской Федерации , Светланой Медведевой и Сергеем Собяниным Собянин Сергей Семёновичмэр Москвы присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Торжественный молебен в честь Светлого Христова Воскресения совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Кирилл Патриарх Московский и всея Руси .

Кроме того, предстоятель Русской православной церкви освятил икону «Спас Нерукотворный», созданную на средства главы государства для главного храма Вооружённых Сил России.

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