Source: Saint Petersburg State University in Russian

Открытая лекция

30 апреля 2019

Время: 18:00

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11, Актовый зал

В СПбГУ пройдут специальный показ и телемост, посвященные блоковеду Л. К. Долгополову.

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Дни Александра Блока в Санкт-Петербурге». Вход бесплатный, по регистрации.

Спикер — Василий Молодяков, профессор университета Такусёку (Токио). Василий специально к фестивалю подготовил видеолекцию о выдающемся блоковеде Леониде Константиновиче Долгополове (1928–1995).

Леонид Долгополов посвятил изучению творчества Александра Блока значительную часть своей жизни. О замечательном ученом, жившем и писавшем вне моды, конъюнктуры и идеологии рассказывает его ученик — историк Василий Молодяков (Токио). После показа фильма Василий Молодяков выйдет на связь из Токио, чтобы ответить на вопросы зрителей.

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