French News: Démonstration et téléconférence dédiées au blogueur LK Dolgopolov

L’événement aura lieu dans le cadre du festival «Les journées d’Alexandre Blok à Saint-Pétersbourg». L’entrée est gratuite, sur inscription. Orateur – Vasily Molodyakov, professeur à l’Université Takusyoku (Tokyo). Vasily a spécialement préparé pour le festival une conférence vidéo sur l’excellent blogueur Leonid Konstantinovich Dolgopolov (1928-1995), qui a consacré une partie importante de sa vie à l’étude du travail d’Alexander Blok. Vasily Molodyakov, étudiant en histoire à Tokyo, parle du scientifique remarquable qui a vécu et écrit à partir de la mode, de la conjoncture et de l’idéologie. Après la projection du film, Vasily Molodyakov contactera Tokyo pour répondre aux questions du public.

