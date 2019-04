French News: Félicitations pour Pâques

Source: Président de la Russie – Kremlin

Le message se lit en particulier: «Cette ancienne fête chrétienne depuis des siècles a rempli le cœur des gens de joie et d’espoir, de la foi dans le triomphe de la vie et de l’amour. Il symbolise le lien indissociable existant entre les temps et les traditions spirituelles qui servent l’unité de notre peuple.Il est important que l’Église orthodoxe russe et les autres confessions chrétiennes jouent un rôle important et inspirant dans la préservation du riche patrimoine historique et culturel qui fait la renommée de la Russie, soucieux de renforcer les valeurs familiales Ce travail véritablement ascétique aux multiples facettes mérite la plus haute reconnaissance. “Vladimir Poutine, aux côtés de Dmitry Medvedev et Medvedev Dmitry Anatolyevich La présidente du gouvernement de la Fédération de Russie, Svetlana Medvedeva, et Sergey Sobyanin Sobyanin, Sergey Semenovich, maire de Moscou, ont assisté au service religieux de la nuit de Pâques dans la cathédrale du Christ Sauveur. Le patriarche de Moscou et de toute la Russie Kirill Kirill Le patriarche de Moscou et de toute la Russie a célébré solennellement un service de prière en l’honneur de la résurrection de la Résurrection du Christ.

