French News: La Communauté des Etats donne son avis sur un rapport global sur l’état de la nature

Lundi 29 avril, les délibérations du Conseil mondial sur la biodiversité sur le premier rapport mondial sur l’état de la nature depuis 2005 débuteront à Paris, à laquelle participeront des représentants de 132 États membres. L’objectif est de créer une compréhension commune partagée de l’état de la nature, des problèmes et des solutions possibles avant le 4 mai. Le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze, a déclaré: “En ce qui concerne la protection du climat, les rapports du GIEC ont été décisifs pour l’Accord de Paris sur le changement climatique et les efforts mondiaux pour la protection du climat. L’extinction d’espèces est un défi mondial similaire au changement climatique. J’espère donc que la communauté mondiale réussira ici de la même manière: si nous pouvons nous mettre d’accord sur un état de choses commun et scientifiquement valable, cela peut nous aider à développer des solutions ensemble. “Des scientifiques du monde entier travaillent sur les fondations depuis trois ans. a travaillé pour les consultations qui commencent maintenant au Conseil mondial de la biodiversité (anglais: Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques / IPBES). Au total, environ 450 auteurs de plus de 50 pays se sont réunis pour développer des connaissances mondiales sur les questions suivantes: Comment la biodiversité et les services écosystémiques ont-ils changé au cours des 50 dernières années, quelles en sont les causes principales? En ce qui concerne les changements identifiés, où devons-nous nous acquitter d’importants engagements internationaux tels que la Convention sur la diversité biologique (CDB) et les objectifs de développement durable (ODD)? Quelles sont les prévisions pour le développement de la biodiversité et des services d’ici 2050? Quelles mesures peuvent être prises pour enrayer la perte de biodiversité et de services écosystémiques? Le “résumé analytique” va maintenant être examiné par les États membres lors de la 7e réunion plénière de l’IPBES à Paris du 29 avril au 4 mai 2019. adopté. Le texte sera également présenté le 6 mai à Paris. Parallèlement, les ministres de l’Environnement du G7 se réuniront à Metz (France), qui se concentrera également cette année sur l’extinction d’espèces et la conservation de la biodiversité. IPBES est similaire à sa sœur aînée IPCC for Climate (“IPCC”). À l’heure actuelle, 132 États (dont l’Allemagne) sont membres de l’IPBES. L’Allemagne est l’un des plus gros financiers. Le secrétariat du Conseil mondial de la biodiversité est situé à Bonn. Dr. Josef Settele du Centre Helmholtz pour la recherche sur l’environnement de Leipzig (UFZ) copréside le Rapport d’évaluation globale depuis 2016, auquel ont participé 40 auteurs allemands au total. le scientifique et le bureau pour la création du rapport global avec financement. En outre, les deux ministères ont mis en place le bureau de coordination allemand IPBES en 2014.

