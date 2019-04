French News: « M. Skier avec un grand coeur “

Source: DOSBChristian Neureuther, skieur de classe mondiale de la Fédération allemande de ski (DSV) dans les années 1970, a célébré son 70e anniversaire le dimanche 28 avril. La spécialité de Neureuther était le slalom, où il a remporté six courses de la Coupe du monde entre 1973 et 1979. Un total de 20 fois il est entré dans le top trois. Même après sa carrière, il est resté lié au sport dans diverses fonctions et dans le public des médias. En tant qu’expert de ski pour l’ARD et membre du jury de l’émission de télévision Dalli Dalli, Christian Neureuther est né à Garmisch-Partenkirchen, fils de médecin. Plus tard, il a voulu devenir lui-même un médecin et a commencé à étudier dans ce domaine après avoir terminé ses études secondaires. En raison des nombreuses interruptions du ski qui lui ont pris de plus en plus de temps pour s’entraîner et pour les compétitions, mais il a rapidement cessé d’étudier. Déjà en 1968, alors qu’il avait 18 ans pour la première fois grâce à ses succès sportifs, le quatrième Place dans la descente aux championnats allemands. Neureuther était considéré comme “le” nouvel espoir dans la DSV. Un an plus tard, il remporte son premier des douze titres de champion national en slalom géant. En slalom, il a même remporté cinq victoires en séries entre 1974 et 1978. Avec sa première victoire en Coupe du monde le 14 janvier 1973 dans l’un des slaloms les plus lourds de tout le programme de la Coupe du monde alpin – à savoir le slalom du Lauberhorn à Wengen dans l’Allgäu – Christian Neureuther a finalement atteint le sommet Cependant, sa carrière a toujours été caractérisée par des revers dus à la maladie et aux blessures. Les espoirs de remporter une médaille aux Championnats du monde de ski alpin de 1974 à St. Moritz (Suisse), par exemple, ont éclaté après une pause d’une semaine juste avant l’événement en raison de la grippe et d’une blessure à l’avant-bras trois jours avant la course. En 1976, à Innsbruck, Neureuther atteignit la cinquième place. Il atteignit le même rang en 1980 à Lake Placid; aux Jeux d’hiver de Sapporo en 1972, il était déjà onzième. À la fin de la saison 1980, il annonça sa démission mais débuta en janvier 1981 dans sa ville natale avec un retour de neuf jours qui se termina par la sixième place du slalom.Christian Neureuther fête ses 50 ans avec “son amour d’enfance”, le skieur et champion olympique Rosi Mittermaier ( né en 1950), ensemble et marié avec elle depuis presque 40 ans. Ils ont deux enfants adultes: le créateur de mode Ameli (né en 1981) et Felix (né en 1984), qui a achevé sa grande carrière dans le ski de compétition il y a un mois à peine. Membre du Temple de la renommée du sport allemandChristian Neureuther a été 2007 avec le Bavarian Sports Award récompensé dans la catégorie “Athlète Haute Performance Plus”. L’Allemand Sporthilfe lui a donné la même année la pyramide d’or du sport pour le travail de sa vie. Le couple “témoin”, Christian et Rosi, a également publié plusieurs livres (non seulement) sur leur sport favori: de “Notre livre de ski” (1983) à “Avec Rosi et Christian au Tyrol du Sud: rencontres culinaires” (2016), les sujets sont suffisants. Jeux olympiques d’hiver de 1992 à Albertville En 1992, Christian Neureuther était employé comme attaché de presse de l’équipe olympique allemande. En outre, il a utilisé sa réputation encore et encore pour le sport: il était à la Coupe du Monde de 2001 à Garmisch-Partenkirchen au comité organisateur, il a également été l’un des premiers initiateurs de la candidature olympique de Munich (qui a malheureusement échoué) pour les Jeux 2018.Im années En 2017, Christian Neureuther était intitulé “M. Skier avec un grand coeur “a été inclus dans le Hall of Fame du sport allemand, dans lequel une fois de plus son grand engagement avec sa femme Rosi u.a. Il souligne le style de vie de Christian Neureuther avec sa Rosi “, félicite le professeur Walther Tröger, membre de longue date du CIO. Membre et président honoraire de NOK, associé au jubilaire et à son épouse depuis les Jeux olympiques pré-olympiques de Sapporo depuis 1971, il entretient depuis lors une étroite relation d’amitié. (Source: DOSB Press, Numéro 16-17)

MIL OSI