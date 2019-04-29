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#Роскосмос#назначения#главное29.04.2019 19:36

Александр Блошенко назначен исполнительным директором по перспективным программам

Исполнительным директором по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» назначен Александр Блошенко. Ранее он занимал пост советника генерального директора Роскосмоса по науке.

Александр Блошенко родился в 1984 году в городе Черноголовка Московской области в семье научных сотрудников. С отличием окончил профильную естественно-научную школу. Затем физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. В 2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук в институте Российской академии наук, где в проработал в сумме 13 лет, пройдя путь от инженера-исследователя до заместителя заведующего отделом. Руководил большим количеством специальных прикладных исследований и разработок по заказу Минпромторга России и Минобороны России.

В 2017 году перешел на работу в Секретариат Заместителя Председателя Правительства РФ Рогозина Д.О., где курировал взаимодействие с НТС ВПК, Фондом перспективных исследований, а также другие вопросы научно-технической деятельности. В 2018 году перешел на должность советника по науке генерального директора Госкорпорации «Роскосмос».

Женат, воспитывает сына.

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