«Астраханский факел „Газпрома“» объявил о спортивных победах

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29 апреля 2019, 17:20

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С 23 по 27 апреля в Культурно-спортивном центре ООО «Газпром добыча Астрахань» проходил XIV Открытый турнир по волейболу «Астраханский факел „Газпрома“». Традиционные соревнования, организованные ООО «Газпром добыча Астрахань», проводятся с 2006 года. Они посвящены памяти Виталия Пантюхова — энтузиаста волейбола, который был одним из организаторов первых подобных турниров в Астрахани. К участию приглашаются как команды дочерних предприятий, так и представители ведомств и организаций, не входящих в группу «Газпром».

В 2019 году число участников кубка стало рекордным — 16 команд, из которых 14 заявлены от дочерних компаний ПАО «Газпром»

Женский турнир, в котором участвовало шесть команд, проходил по классической круговой системе. Первое место заняли представительницы ООО «Газпром трансгаз Томск», одержавшие во всех матчах победу со счетом 3:0. На втором месте — ООО «Газпром межрегионгаз», на третьем — ООО «Газпром добыча Ямбург».

В мужском турнире десять команд-участниц были разбиты на две подгруппы. По итогам матчей в группах определился квартет полуфиналистов, а также команды, которые в стыковых играх оспаривали 5-10-е места. Победителем турнира стала команда ООО «Иркутская нефтяная компания», на втором месте — ООО «Газпром добыча Уренгой», на третьем — Группа компаний FIX (Казань).

На церемонии награждения команд и лучших игроков турнира председатель ОППО «Газпром добыча Астрахань профсоюз» Алексей Васкецов поблагодарил всех участников соревнований за волю к победе и отметил, что ООО «Газпром добыча Астрахань» уже в четырнадцатый раз является принимающей стороной «Астраханского факела „Газпрома“» и намерено продолжать эту замечательную спортивную традицию.

Справка

ООО «Газпром добыча Астрахань» — дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности: поиск, разведка и разработка месторождений углеводородного сырья. Добыча газа и конденсата на Левобережной части Астраханского газоконденсатного месторождения площадью 1360 кв. км ведется с 1986 года. Добываемая на месторождении пластовая смесь характеризуется высоким содержанием сероводорода (25%) и углекислого газа (15%).

На обслуживании предприятия находится около трехсот скважин различного назначения, сотни километров газоконденсатопроводов и шлейфов, линий электропередач и коммуникаций телемеханики и телеуправления процессом добычи, шесть установок предварительной подготовки газа.

Мощности предприятия обеспечивают ежегодный уровень добычи газа до 12 млрд куб. м. Потенциал запасов углеводородов на лицензионных участках ООО «Газпром добыча Астрахань» позволяет увеличить годовую добычу газа до 48 млрд куб. м газа с выработкой товарного газа для поставки в магистральные газопроводы до 27 млрд куб. м.

Интегрированная система менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» отвечает требованиям четырех международных стандартов: ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования», ISО 14001:2004 «Система экологического менеджмента — Спецификация и руководство по применению», OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента здоровья и безопасности на производстве», ISO 50001:2011 «Система энергетического менеджмента. Требования».

Коллектив насчитывает более 4200 человек. Головной офис находится в Астрахани.

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