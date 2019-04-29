Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Артек#Первая космическая#главное#события29.04.2019 21:17

Завершилась космическая смена в «Артеке»



26 апреля 2019 года, в международном детском центре «Артек» (МДЦ «Артек») завершилась четвертая профильная смена Госкорпорации «Роскосмос» «Первая космическая», приуроченная ко Дню космонавтики и проходившая с 7 по 28 апреля. Участие в смене приняло более двухсот школьников из 19 регионов России.В смене работали семь профильных лабораторий Роскосмоса по направлениям: «Основы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)», «Ракетостроение», «Физика космической деятельности», «Воздушно-инженерная школа (проектирование приёмной станции)», «Луноход на гусеничной платформе с дистанционным управлением», «Робототехника — Космический Дрон», «Психофизическая подготовка будущих космонавтов». Занятия проходили в профильных лабораториях в течение всей смены, что позволило всем желающим лагеря Хрустальный узнать значительно больше о российской космической деятельности.

12 апреля в День космонавтики состоялся флешмоб, в котором приняло участие 3019 школьников, представителей всех лагерей МДЦ «Артек». Ребята выстроились на центральном стадионе в форме букв «Первые в космосе», участники космической смены лагеря Хрустальный образовали форму спутника и его лучей. Среди других мероприятий профильной космической смены — «звездный вожатый», им стал космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Пётр Дубров. Пётр отработал в общей сложности на смене три дня. День Земли, 22 апреля, ознаменовался прибытием в Артек еще одного звездного гостя, им стал Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Георгиевич Титов. Встреча, на которой каждый мог задать свой вопрос о полетах на орбиту, прошла в музее «Космос», основанном Юрием Гагариным. А затем вместе с артековцами Владимир Титов высадил именную веерную пальму на Аллее космонавтов детского центра.

26 апреля прошла защита проектов. На защите проектов лаборатории «Ракетостроение» присутствовал Игорь Владимирович Бармин, специалист в области космического машиностроения, который руководил работами по созданию долговременной лунной базы «Звезда», ее отдельных систем и научного оборудования для исследования Луны и планет Солнечной системы, а также работами по созданию грунтозаборных устройств для исследования поверхности Луны и Венеры и технологического оборудования для получения материалов в условиях микротяжести, на сегодняшний день он является Советником генерального директора по науке ФГУП «ЦЭНКИ». Обо всех этих достижениях и о многом другом Игорь Владимирович рассказал ребятам на встрече в лагере Хрустальный.

В торжественном закрытии профильной смены и оценке проектов, которые ребята подготовили в космических лабораториях, принял участие представитель Роскосмоса — начальник отдела образовательных проектов, молодежной политики и спорта Департамента развития персонала и сопровождения проектов Сергей Иноземцев.

MIL OSI