Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приняли участие в субботнике «Зеленая весна»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

29 апреля 2019, 18:00

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24 и 26 апреля работники администрации и филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» провели ряд субботников в Чайковском, прошедших под эгидой Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна».

Первыми наводить порядок вышли работники культурно-спортивного центра предприятия. Они провели субботник на площади П. И. Чайковского, ул. Спортивной, на территории корпоративных спорткомплексов «Золотой шар» и «Олимп».

26 апреля работники службы корпоративной защиты очистили от мусора и валежника территорию, прилегающую к детскому саду № 27 «Маленькая страна». В этом им помогли представители Чайковского отряда охраны Приволжского межрегионального управления охраны ПАО «Газпром».

В этот же день работники администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский» привели в порядок территорию Приморского бульвара, где располагается главный офис предприятия. Буквально через дорогу их коллеги-газовики прибрались на аллее Первостроителей и созидателей города Чайковского. Они очистили аллею от мусора, помыли брусчатку, покрасили лавки и урны.

Всего в последнюю декаду апреля в рамках VI Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна», инициатором которого выступает Фонд имени В. И. Вернадского совместно с Всероссийским обществом охраны природы, на уборку и благоустройство муниципальных территорий вышли 442 работника ООО «Газпром трансгаз Чайковский». На площади более чем 40 гектаров ими было собрано 23 тонны мусора.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляет транспортировку газа для потребителей Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской области, Республики Татарстан, а также транзит природного газа по 15 магистральным газопроводам в центральные районы России, страны ближнего и дальнего зарубежья. Протяженность газовых магистралей, находящихся в зоне обслуживания предприятия, составляет более 10,5 тыс. км. Объем транспортируемого газа составляет более 300 млрд куб. м.

В состав компании входит 18 филиалов, в том числе 12 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 15 компрессорных станций, 251 газоперекачивающий агрегат, 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В эксплуатации компании находится 123 газораспределительных станции.

В рамках экологической политики предприятия внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015 и система энергосбережения ISO 50001:2011. Численность коллектива — свыше 8,5 тыс. человек. Головной офис расположен в Чайковском.

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