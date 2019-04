French News: Alexander Bloshenko est nommé directeur exécutif pour les programmes prometteurs

Source: Espace fédéral russe

# Roskosmos # nominations # chose principale 29/04/2019 19: 36 Alexander Bloshenko est nommé directeur exécutif des programmes futurs Alexander Bloshenko a été nommé directeur exécutif des programmes prometteurs et de la science de la société d’État “Roscosmos”. Auparavant, il était conseiller du directeur général de Roskosmos pour la science.Alexander Bloshenko est né en 1984 à Chernogolovka, dans la région de Moscou, au sein d’une famille de chercheurs. Diplômé avec mention d’une école de sciences naturelles de profil. Ensuite, le département de physique de l’université d’État de Moscou. MV Lomonosov. En 2010, il a soutenu sa thèse en tant que candidat en sciences physiques et mathématiques à l’Institut de l’Académie des sciences de Russie, où il a travaillé pendant 13 ans, passant d’un ingénieur-chercheur à un chef de département adjoint. Il était responsable d’un grand nombre de travaux spéciaux de recherche et développement commandés par le ministère de l’Industrie et du Commerce de Russie et le ministère de la Défense de la Russie.En 2017, il a été muté au secrétariat du vice-premier ministre de la Fédération de Russie. activités techniques. En 2018, il est devenu conseiller scientifique auprès du directeur général de la société d’État Roscosmos, marié et père d’un fils.

MIL OSI