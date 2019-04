French News: Gazprom Astrakhan Torch annonce ses victoires sportives

Source: Gazprom en russe

Du 23 au 27 avril, le XIVe tournoi de volleyball ouvert Gazprom Astrakhan a eu lieu au centre culturel et sportif Gazprom Dobycha Astrakhan. Les compétitions traditionnelles organisées par Gazprom Dobycha Astrakhan ont lieu depuis 2006. Ils sont dédiés à la mémoire de Vitaly Pantyukhov, un passionné de volleyball qui a été l’un des organisateurs des premiers tournois de ce type à Astrakhan. Invité à participer en tant qu’équipe de filiales et représentants de départements et d’organisations ne faisant pas partie du groupe “Gazprom”.

En 2019, le nombre de participants à la coupe était record: 16 équipes, dont 14 annoncées par les filiales de PJSC Gazprom, ont participé à un tournoi féminin auquel six équipes ont participé. La première place a été remportée par les représentants de Gazprom Transgaz Tomsk, qui a remporté tous les matches avec une victoire de 3-0. Gazprom Mezhregiongaz s’est classé deuxième, et Gazprom Dobycha Yamburg, troisième.

Dans le tournoi masculin, dix équipes participantes ont été divisées en deux sous-groupes. Suite aux résultats des matchs dans les groupes, le quartet de demi-finalistes a été déterminé, ainsi que les équipes qui ont défié les 5-10ièmes places des matches de barrage. Le vainqueur du tournoi était l’équipe d’Irkoutsk Oil Company LLC, suivie de Gazprom Dobycha Urengoy LLC et de FIX Group of Companies (Kazan).

Lors de la cérémonie de remise des prix aux équipes et aux meilleurs joueurs du tournoi, le président du syndicat OSPO Gazprom Dobycha Astrakhan, Alexey Vasketsov, a remercié tous les participants du concours pour la volonté de gagner et a indiqué que Gazprom Dobycha Astrakhan LLC était la partie hôte du flambeau et a l’intention de poursuivre cette merveilleuse tradition sportive.

Référence LLC Gazprom dobycha Astrakhan est une filiale de PJSC Gazprom. Les principales activités: prospection, exploration et développement de gisements d’hydrocarbures. Production de gaz et de condensats sur la rive gauche du champ de condensats de gaz d’Astrakhan d’une superficie de 1 360 mètres carrés. km est effectué depuis 1986. Le mélange de réservoirs produit sur le terrain se caractérise par une teneur élevée en sulfure d’hydrogène (25%) et en dioxyde de carbone (15%). traitement des gaz: la capacité de l’entreprise permet une production annuelle de gaz pouvant atteindre 12 milliards de mètres cubes. Le potentiel des réserves d’hydrocarbures dans les zones de licence de Gazprom Dobycha Astrakhan permet d’augmenter la production annuelle de gaz à 48 milliards de mètres cubes. mètres de gaz avec la production de gaz commercialisable pour la livraison à des gazoducs jusqu’à 27 milliards de mètres cubes. Le système de gestion intégrée de Gazprom Dobycha Astrakhan répond aux exigences de quatre normes internationales: ISO 9001: 2008 «Système de gestion de la qualité. Exigences “, ISO 14001: 2004” Système de management environnemental – Spécifications et directives d’application “, OHSAS 18001: 2007” Système de management de la santé et de la sécurité au travail “, ISO 50001: 2011” Système de management de l’énergie. Conditions requises. »L’équipe compte plus de 4 200 personnes. Le siège social est situé à Astrakhan.

