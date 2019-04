French News: Le coordinateur transatlantique Beyer pour des entretiens à Los Angeles et à Washington, D.C.

Source: Foreign Office

29.04.2019 – Communiqué de presse

Le coordinateur fédéral pour la coopération transatlantique, Peter Beyer, mènera des discussions politiques à Los Angeles et à Washington, DC jusqu’au vendredi 3 mai. Comme les années précédentes, Beyer participera une nouvelle fois à la conférence mondiale du Milken Institute à Los Angeles. Une fois par an, les principaux décideurs politiques, économiques, universitaires, caritatifs et de la société civile se réunissent pour relever les défis et saisir les opportunités de l’évolution actuelle de l’économie mondiale. Lors de la conférence, Peter Beyer s’entretiendra avec le ministre américain du Commerce, Wilbur Ross, des relations commerciales germano-américaines. Il sera également expert dans un panel sur la sécurité et l’avenir économique de l’Europe. Lors de son arrivée à Los Angeles, Beyer a déclaré:

La conférence Milken est un forum unique en son genre qui réunit un large éventail de parties prenantes pour relever les défis politiques et économiques mondiaux urgents. Pour l’Europe en général et l’Allemagne en particulier, je favoriserai des relations commerciales intensives et équitables entre l’Allemagne et les États-Unis. Il est très important pour moi de résoudre les problèmes de conflit potentiels et de trouver des solutions pragmatiques avec nos partenaires américains.

Beyer continue sur ce point. L’échange de vues avec des représentants de l’économie tels que l’association germano-américaine des entreprises ou le Conseil américain pour l’Allemagne est utile:

Ce sont les entreprises transatlantiques qui façonnent le partenariat entre les États-Unis et l’Allemagne dans leur vie quotidienne et les remplissent de vie. Ils sont les victimes des frictions politiques.

À Washington, D.C. Le coordinateur du gouvernement fédéral rencontrera ensuite des décideurs politiques de haut niveau. Des discussions sur la sécurité intérieure, la collaboration en matière de renseignement et l’extension du réseau mobile 5G sont à l’ordre du jour dans une conversation avec le sénateur Ron Johnson, président du très influent comité du Sénat américain sur la sécurité intérieure et les affaires gouvernementales. En outre, Beyer échangera des points de vue sur des sujets transatlantiques actuels avec des représentants de la Fondation Konrad Adenauer, du groupe de réflexion de Washington Carnegie Endowment pour la paix internationale et de l’ambassadeur d’Allemagne Emily Haber.

