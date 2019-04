French News: Les 9èmes Jeux Olympiques des employés de Gazprom Transgaz Makhachkala LLC sont terminés!

Source: Gazprom en russe

Contexte Gazprom Transgaz Makhachkala LLC est une filiale à 100% de PJSC Gazprom, qui assure le transport de gaz aux consommateurs de la République du Daghestan, des républiques et des territoires du Caucase du Nord de la Fédération de Russie ainsi qu’aux États de la Transcaucasie. Le volume annuel de gaz transporté par l’entreprise dépasse 7 milliards de mètres cubes. La société dispose de 12 succursales, dont 5 départements de gazoduc, de la gestion des opérations de récupération d’urgence, du centre d’ingénierie et de technologie, du centre de formation et de production, et de plusieurs autres.La société a mis en place des systèmes de gestion de la qualité ISO 9001: 2015 et de gestion environnementale ISO 14001. : 2004 et gestion de la santé et de la sécurité au travail OHSAS 18001: 2007. L’équipe compte environ 2 000 personnes. Les équipes des équipes participantes sont les lauréates des Jeux: «Centre» – représentants de l’Administration et services relevant de l’Administration, du Département de la Communication et du Service médical de la société, «Ingénieur» – employés du Centre de formation et de production. , Services d’organisation de la reconstruction d’immobilisations, Service d’organisation de la reconstruction et de la construction d’immobilisations, Département des achats, Centre d’ingénierie et technique et Service de protection de l’entreprise ; « Caspian » – travailleurs Izberbashsky département de production linéaire de gazoducs principaux.

