French News: Les employés de Gazprom Transgaz Tchaikovsky ont pris part à la journée de travail du printemps vert

Les 24 et 26 avril, des employés de l’administration et des branches de Gazprom Transgaz Tchaikovsky ont organisé un certain nombre de journées de travail communautaires à Tchaïkovski, dans le cadre de la journée de travail communautaire sur l’environnement organisée par l’Union européenne, Green Spring. Ils ont passé samedi sur la place de P. I. Tchaikovsky, st. Sports, sur le territoire des complexes sportifs d’entreprise “Golden Ball” et “Olympus”.

Le 26 avril, des employés du service de protection des entreprises ont dégagé le débris et les arbres abattus sur le territoire adjacent au jardin d’enfants n ° 27 «Little Country». Les représentants du détachement de Tchaïkovski de la Direction de la protection interrégionale Privoljski de la PJSC Gazprom les ont aidés dans cette tâche.

Le même jour, les employés de l’administration de Gazprom Transgaz Tchaikovsky LLC ont mis de l’ordre dans le territoire de Primorsky Boulevard, où se trouve le bureau principal de l’entreprise. De l’autre côté de la route, leurs collègues du gaz ont nettoyé l’allée des premiers bâtisseurs et créateurs de la ville de Tchaïkovski. Ils ont nettoyé l’allée de débris, lavé la chaussée, peint des magasins et des urnes.

Au total, au cours de la dernière décennie d’avril, dans le cadre du VI “Printemps vert” écologique sub-russe de Subbotnik, lancé par la Fondation V.I. Vernadsky en coopération avec la Société russe pour la conservation de la nature, 442 employés de Gazprom Transgaz Tchaikovsky sont venus nettoyer et améliorer les territoires municipaux. Sur une superficie de plus de 40 hectares, ils ont ramassé 23 tonnes de déchets.

Contexte: Gazprom Transgaz Chaykovsky, filiale à 100% de PJSC Gazprom, transporte du gaz pour les consommateurs du territoire de Perm, de la République d’Oudmourtie, de la région de Kirov, de la République du Tatarstan et transite également du gaz naturel par 15 gazoducs et plus loin. La longueur des gazoducs situés dans la zone de service de l’entreprise est supérieure à 10 500 km. Le volume de gaz transporté est supérieur à 300 milliards de mètres cubes. La société compte 18 filiales, dont 12 départements de production linéaire de gazoducs principaux, 15 stations de compression, 251 unités de pompage de gaz, 7 stations de remplissage de gaz de stations de compression. La société exploite 123 stations de distribution de gaz et met en œuvre le système de gestion environnementale ISO 14001: 2015 et le système d’économie d’énergie ISO 50001: 2011. Le nombre de membres de l’équipe est supérieur à 8 500 personnes. Le siège social est situé à Tchaïkovski.

